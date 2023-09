U supportu di mudificazione per Starfield per ghjunghje in u 2023, dice Todd Howard

U direttore di ghjocu Todd Howard hà cunfirmatu chì l'arnesi di modding ufficiali per Starfield, u RPG di u spaziu apertu assai successu sviluppatu da Bethesda Game Studios, seranu dispunibili in 2023. In una entrevista cù a publicazione giapponese Famitsu, Howard hà spressu l'impurtanza di mods à u studiu. è hà assicuratu i fan chì u supportu di mod seria implementatu in modu significativu.

Bethesda Game Studios hà una storia di introduzzione di supportu di modding per i so ghjochi dopu a so liberazione iniziale. Per esempiu, Fallout 4 hà ricevutu supportu mod ufficiale un annu dopu u so lanciu. Howard hà cunfirmatu durante un AMA di Reddit in nuvembre 2021 chì Starfield seguirà stu stessu mudellu, scuntendu a prumessa di u studiu di furnisce un supportu mod cumpletu per u ghjocu.

A cumunità di modding hè stata una parte vitale di i ghjochi di Bethesda per l'ultimi dui decennii, è Howard hà manifestatu apprezzamentu per i so cuntributi. Spera di vede più modders trasfurmà a so passione in una carriera è crede chì u prossimu supportu mod per Starfield permetterà à i creatori di fà cusì.

Starfield hà avutu un successu incredibile da a so liberazione u 6 di settembre per e console PC è Xbox. U ghjocu hà guadagnatu più di sei milioni di ghjucatori, cù un piccu di più di 330,000 XNUMX ghjucatori simultanei in Steam, superendu u record stabilitu da The Elder Scrolls V: Skyrim. Tuttavia, deve esse nutatu chì Starfield hè dispunibule attraversu Xbox Game Pass, chì pò avè cuntribuitu à u so altu numeru di ghjucatori.

Definizione:

- Strumenti di mudificazione: Strumenti di software furniti da i sviluppatori di ghjocu chì permettenu à l'utilizatori di mudificà o persunalizà aspetti di un ghjocu, cum'è grafica, meccanica di ghjocu è interfaccia d'utilizatore.

- Supportu di mod: L'implementazione è a dispunibilità di strumenti di modding per un ghjocu, chì permettenu à i ghjucatori di creà è sparte mudificazioni.

- Jucatori cuncurrenti: U numeru di ghjucatori chì ghjucanu attivamente un ghjocu à u stessu tempu.

