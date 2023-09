Bethesda discute a mancanza di veiculi di terra in Starfield

Bethesda Game Studios hà revelatu chì u so prossimu ghjocu, Starfield, ùn includerà micca i veiculi di terra à u lanciu. I ghjucatori navigheranu i vasti pianeti solu à pedi, cù l'assistenza di un jetpack. Sicondu Todd Howard, a decisione di omette i veiculi di terra hè stata intenzionale è fatta per creà una sperienza più curata per i ghjucatori.

Howard spiegò chì l'inclusione di veiculi avaria cambiatu significativamente u gameplay. Fighjendu nantu à l'esplorazione di pianeti à pedi, Bethesda pò cuntrullà u ritmu è assicurà chì i ghjucatori anu una sperienza coherente. Tuttavia, hà dettu chì i ghjucatori anu sempre un veiculu in forma di una nave spaziale per u viaghju interstellare. Inoltre, i ghjucatori ponu aghjurnà u so jetpack per una esplorazione planetaria più piacevule.

Certi attori anu manifestatu delusione per l'assenza di veiculi di terra, citendu u desideriu di più opzioni di trasportu è a capacità di custruisce i so veiculi. Tuttavia, altri apprezzanu a decisione, perchè permette un ghjocu più cuncentratu è cuncentratu in spazii specifichi di a mappa.

Mentre i veiculi di terra ùn ponu micca esse dispunibili à u lanciu, ci hè una pussibilità chì Bethesda puderia intruduce in futuri cuntenutu scaricabile o espansione.

In a listessa entrevista, Howard hè stata interrugata nantu à l'ottimisazione di Starfield per PC. Assicurò chì u ghjocu funziona senza problemi nantu à i PC di prossima generazione, ma hà dettu chì alcuni ghjucatori puderanu avè bisognu di aghjurnà u so hardware per prufittà pienamente di l'avanzamenti tecnologichi di u ghjocu.

Per più dettagli nantu à Starfield è e so funzioni attuali, fate riferimentu à a nostra guida completa di Starfield.

Fonti: nimu