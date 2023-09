Starfield impressiona i ghjucatori cù una fisica dettagliata è interazzioni d'ughjettu

Starfield, u RPG assai anticipatu di Bethesda, captiva i ghjucatori cù a so attenzione à i dettagli quandu si tratta di fisica è interazzione di l'ughjettu. I fans anu da longu piacè di cullà è interagisce cù diversi oggetti in i ghjoculi di Bethesda, ma Starfield porta à un livellu completamente novu.

Un esempiu eccezziunale hè un video spartutu nantu à u subreddit Starfield, chì mostra a nave stellare di un ghjucatore piena di patate. Quandu u portu s'apre, centinaie di patate si sparghjenu, ognuna chì si rotola in una animazione fluida è realistica. A fisica daretu à l'interazzione di questi ogetti hà maravigliatu i ghjucatori, cù parechji chì esprimianu u so stupitu nantu à e social media.

Un altru ghjucatore hà truvatu un modu unicu per arrubbari l'articuli in u ghjocu spinghjenduli in cuntenituri è purtendu senza l'aghjustà tecnicamente à u so inventariu. Anu dimustratu sta tecnica aduprendu un urganizatore di scrivania per spinghje chips di creditu in una cesta di lavanderia, chì anu purtatu cù millaie di crediti.

Questa attenzione à i dettagli è à a fisica in tempu reale hè prubabilmente unu di i mutivi perchè Starfield funziona à 30fps in Xbox Series X / S, cumparatu cù altri ghjochi "next-gen" chì offrenu framerate più alti. Malgradu sta limitazione, i ghjucatori apprezzanu a capacità di u ghjocu per trattà interazzioni intricate di l'ughjettu senza crash o bug out, un prublema cumuni in i ghjochi passati di Bethesda.

Mentre Starfield ùn pò esse perfettu, i ghjucatori sò ansiosi di cuntinuà à spiegà e pussibilità di u ghjocu è scopre ciò chì ponu fà in u so mondu immersivu.

Fonti:

- Diablo IV - Bear Bender BuildOff