Capisce a fisica daretu à u clip di patata virali Starfield

A settimana passata, un video clip di un ghjucatore di Starfield chì mette 20,000 XNUMX patate in a cabina di a so nave hè diventatu virali. Mentre chì l'audacia di una tale impresa hà attiratu l'attenzione, a vera fascinazione si trova in u fattu chì tutte queste patate "hanu fisica". Ma chì significa per qualcosa di "avè fisica"? Perchè a ghjente hè cusì maravigliata da un munzeddu di patate tumbling in un ghjocu di esplorazione spaziale?

Per capisce stu fenomenu, avemu ghjuntu à parechji sviluppatori di ghjoculi per insight. Nikita Luzhanskyi, un sviluppatore di Unreal Engine, spiegò cumu i collisioni trà l'uggetti sò calculati in i ghjoculi. Essenzialmente, quandu dui ogetti scontranu in a vita reale, a fisica entra in ghjocu. Tuttavia, in i spazii virtuali, l'urdinatori necessitanu tempu per calculà a fisica per ogni ughjettu implicatu. Quantu più oggetti in u mischju, più calculi sò necessarii, rende e cose più cumplesse.

Luzhanskyi hà ancu evidenziatu chì i ghjoculi operanu à una certa freccia di frame, cum'è 60 frames per second (fps). In ogni secondu, u mutore di ghjocu processa dati di input, l'applica à u mondu di u ghjocu, calcula l'interazzione di l'ughjettu è rende l'imaghjini nantu à u screnu. Quantu più oggetti ci sò, più cuntrolli chì u mutore deve esse realizatu per interazzioni realistichi. In ogni casu, sopra à u limitu superiore di a freccia di quadru pò causà u ghjocu à rallentà, chì ùn hè micca desideratu per i ghjucatori.

U calculu di u muvimentu di l'ughjettu in un ghjocu implica l'usu di più algoritmi per calculà i picculi movimenti trà ticks o intervalli di tempu. Fattori cum'è l'accelerazione, a velocità è i collisioni sò cunsiderati. Per ottene scontri realistichi cù centinaie o millaie d'uggetti richiede un codice efficiente è veloce.

U geniu di u clip di patata Starfield si trova in u fattu chì, malgradu avè 20,000 20,000 patate chì scontranu cù l'altri, u pianu, è una porta chì si move, si cumportanu cum'è patate reali. Liam Tart, artista principale di Unknown Worlds, spiega chì, ancu s'è e patate ponu appare sempre, in realtà simulanu a fisica in ogni mumentu. Di solitu, quandu l'uggetti sò in prossimità, i scontri causanu rimbalzi è vacilazioni, ma i patate in u clip si movenu dolcemente solu quandu a porta si apre. A gestione di simulà più di XNUMX XNUMX patate senza una calata significativa di a freccia di quadru hè una impresa impressiunanti.

Megan Fox, fundatore di Glass Bottom Games, mette in risaltu ancu e sfide putenziali chì puderianu nasce da sta simulazione. Spiega a diffarenza trà a fisica di CPU, chì corre nantu à l'urdinatore, è a fisica di GPU, chì corre nantu à a carta grafica. Mentre a fisica GPU hè più adattata per simulazioni autonome, a fisica di CPU hè megliu per simulazioni interattive chì implicanu interazzione di i ghjucatori. U fattu chì a simulazione di patata hè stata ottenuta cù a fisica di CPU aghjunghje à a natura stupente di u clip.

In cunclusione, u clip virali di patata Starfield mostra l'intricacies di simulazioni di fisica in ghjochi. U gran numaru di patate implicati presentava una sfida in termini di putenza computazionale è ottimisazione di codice. U fattu chì e patate si cumportanu cum'è patate veri malgradu u so ambiente virtuale hè ciò chì rende stu clip veramente sbalorditiva.

