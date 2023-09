Starfield stabilisce un record cum'è u più grande lanciu di ghjocu di Bethesda

Starfield, u RPG spaziale assai attesu di Bethesda, hà fattu un ingressu notevule in u mondu di i ghjoculi. Dapoi a so liberazione u 31 d'Agostu, u ghjocu hà guadagnatu più di 6 milioni di ghjucatori, facendu u più grande lanciu in a storia di Bethesda. A so popularità s'hè tradutta in numeri di vendita iniziali impressiunanti, cù Starfield duminendu i grafici di vendita digitale è fisicu.

Nantu à Steam, u ghjocu detene attualmente a seconda pusizione in u top chart di vendita globale, ghjustu daretu à u campionu di longa durata, Counter Strike: Global Offensive. Ancu se Starfield hà circa 200,000 4 ghjucatori simultanei, paragunatu à u milione di CS: GO, hà superatu u numeru di ghjucatori di altri RPG iconichi di Bethesda cum'è Skyrim, Fallout XNUMX è The Elder Scrolls Online.

U successu di Starfield ùn hè micca limitatu à u regnu digitale. In u Regnu Unitu, u ghjocu hà riclamatu u primu postu in u graficu di vendita fisica, superendu tituli cum'è Hogwarts Legacy è Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, capu di GamesIndustry.Biz, hà elogiatu u successu di Starfield è paragunò u so lanciu fisicu à Diablo 4, chì era un grande successu digitale.

Ancu s'è Starfield hè dispunibule per ghjucà gratuitamente per i prupietari di Xbox è PC cù un abbonamentu Game Pass, alcuni fanni sò disposti à cumprà u ghjocu per sustene Bethesda Studios è assicurà u so successu cuntinuatu. Un ghjucatore hà spressu i so ragiuni per cumprà a versione digitale, affirmannu chì u sustegnu finanziariu di u ghjocu porta à più cuntenutu è supportu da i sviluppatori.

Mentre Bethesda ùn hà micca divulgatu i figuri ufficiali di vendita, a prestazione di Starfield indica un principiu forte per u ghjocu. Siccomu a cumunità di i ghjoculi aspetta ansiosamente più aghjurnamenti, pare chì Starfield s'hè stabilitu fermamente cum'è una versione monumentale per Bethesda.

Fonti:

- U graficu di vendita globale di Steam

- Filu Twitter GamesIndustry.Biz