U Tempu Mediu di Cumplementu per Starfield Main Quest

Sicondu How Long To Beat, u ghjucatore mediu di Starfield, l'ultimu ghjocu di rolu di Bethesda, dura circa 18 ore per compie a ricerca principale. Questa stima hè basatu annantu à una modesta dimensione di mostra di 72 gamers. In ogni casu, deve esse nutatu chì questi numeri ùn ponu micca esse cumpletamente rapprisentanti, cum'è i ghjucatori in questa piscina sò prubabilmente esse particularmente entusiastici è dedicati, datu chì Starfield hè sempre una liberazione calda.

Inoltre, se i ghjucatori anu da compie sia a missione principale sia a missione secundaria maiò, ci vole à circa 49 ore. Questa stima assume chì i ghjucatori sò pienamente impegnati in l'esplorazione di tutti l'aspetti di u ghjocu.

Hè impurtante di cunsiderà chì questi numeri sò sottumessi à cambià cum'è più ghjucatori sparte cunsiglii è scopre quests o secreti nascosti in u ghjocu. Quandu a cumunità si riunisce per scopre un novu cuntenutu, u tempu mediu di cumpletamentu pò aumentà è u tempu per un ghjocu "complezionista" pò diminuisce.

U capu di a publicazione di Bethesda, Pete Hines, hà spartutu chì per ellu personalmente, ci hà pigliatu circa 130 ore per Starfield per impegnà pienamente. Questu mette in risaltu a prufundità è a ricchezza di cuntenutu di u ghjocu oltre solu a ricerca principale.

Mentre Starfield pò parè familiarizatu à i fan di i ghjochi precedenti di Bethesda cum'è Fallout 4 o The Elder Scrolls, sta familiarità pò furnisce una sperienza còmoda è piacevule. Cum'è una ciotola calda di farina d'avena, l'avventura di u mondu apertu di Bethesda offre un sensu di cunfortu è familiarità chì i ghjucatori spessu trovanu attrattivi.

In cunclusioni, u tempu mediu di cumpiimentu per a ricerca principale di Starfield hè stimatu à circa 18 ore. In ogni casu, i ghjucatori ponu aspittà una sperienza di ghjocu più longa s'ellu anu u scopu di compie a ricerca principale è e missioni laterali maiò. Cume più ghjucatori esploranu u ghjocu è sparte e so sperienze, u tempu mediu di cumpiimentu pò cambià. Malgradu e similitudini cù i tituli Bethesda precedenti, Starfield prumetti di offre una sperienza unica è interessante per i ghjucatori.

Fonti:

– Quantu tempu à batte

- Pete Hines, capu di a publicazione di Bethesda

Nota: l'URL sò stati omessi.