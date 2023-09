Bethesda Game Studios hà ricevutu elogi per a so meccanica di cummattimentu in Starfield, cù i critichi chì anu nutatu chì e so armi si sentenu pesu, precisu è putente. Una mellura significativa da l'arme di piuma in a serie Fallout. Tuttavia, a funzione standout hè una opportunità iniziale di u ghjocu per impegnà in un eccitante gunfight à gravità zero chì mostra u sistema di cummattimentu di u ghjocu à u so megliu.

[ALERTA SPOILER: I seguenti dettagli nantu à a ricerca laterale di a stazione spaziale Almagest in Starfield.]

Mentre seguite a linea di ricerca Mantis in a mo strada da Alpha Centauri, aghju scupertu u sistema stella di l'Olimpu è aghju scontru una stazione spaziale radiale apparentemente ordinaria vicinu à u pianeta Nesoi, chjamata L'Ochju. Tuttavia, ùn ci era micca risposta quandu aghju pruvatu à cumunicà cù a stazione, chì hà suscitatu preoccupazioni.

À l'imbarcu in a stazione, mi sò ritrovu in un corridore glamuroso senza peso, guidatu solu da i ghjetti nantu à u mo saccu. Mentre aghju guardatu à traversu i finestri, aghju nutatu detriti chì flottavanu in a stazione spaziale viota, chì indicava chì qualcosa era andatu male. Di colpu, un Spacer passava, signalendu l'iniziu di un intensu scontru. U caosu sbulicò à u livellu sottu.

L'ambienti di gravità zero incuraghjenu un ghjocu aggressivu, cù solu una griglia decorativa chì separa i ghjucatori da l'orde di nemici. Utilizà un jetpack hè cruciale per chjude rapidamente a distanza è isolà l'avversari individuali. Granate è fucili sò efficaci à disperse u gruppu nemicu ben coordinatu, chì usa adeptamente a copertura à u so vantaghju. A vicinanza di l'azzione à l'airlock aumenta l'intensità di u scontru, è ancu i cumpagni AI cum'è u robot Vasco si uniscenu à l'azzione.

Ciò chì m'hà impressiunatu più era u sistema di fisica eccezziunale. Bethesda hà implementatu cù successu effetti ragdoll adattati per u cummattimentu di gravità zero, chì risultanu in un muvimentu di cadaveri visualmente stupente è dinamicu chì pò ancu furnisce una copertura temporale.

In cunclusione, a stazione spaziale di Almagest presenta una opportunità eccezziunale di u principiu di u ghjocu per sperimentà l'eccitazione di cumbattimentu di gravità zero in Starfield. Se ùn l'avete ancu esploratu, assicuratevi di portà e vostre armi preferite è creanu un puntu di salvezza solidu. Truverete chì vulete ripiglià stu gunfight parechje volte per apprezzà pienamente i sistemi di cummattimentu di u ghjocu.

Ricurdativi, quandu a lotta in zero G, tenite in mente chì a porta di u nimicu hè falata.

Definizione:

- Zero-gravity: Un statu d'imgravità sperimentatu da l'uggetti è l'individui quandu sò sottumessi à forza gravitazionale minima o nulla.

- Gunfight: Un intensu schermu o cunflittu chì implica l'usu di l'arme di focu.

- Meccanica di cummattimentu: I sistemi è e regule chì guvernanu u cummattimentu in u ghjocu, cumprese a meccanica di l'arme, u muvimentu è a tattica.

Fonti:

- Poligonu: https://www.polygon.com/reviews/123

- Bethesda Game Studios: https://bethesda.net/