Cumu fà soldi vendendu contrabande in Starfield

Riassuntu: Guadagnà soldi in Starfield pò esse un prucessu di tempu, ma ci sò modi per accelerà u prucessu. Unu di i metudi più faciuli hè a vendita di cuntrabandu, articuli illeciti cum'è l'organi colti, truvati in l'edificazioni è i navi nemici. U contrabandu hè marcatu cù un simbulu giallu è pò esse vendutu per un prufittu significativu. U megliu postu per vende u contrabandu hè The Den, una stazione spaziale situata in u sistema Wolf. Per attraccà a vostra nave in The Den, avete bisognu à ghjunghje à 500 m da a stazione. Dentru The Den, truverete u venditore di l'Autorità di Cummerciu, chì hà 11,000 crediti dispunibili è offre un locu còmode per vende u vostru contrabbandu.

Quandu si vende contrabandu in The Den, ùn sarete micca scansatu à l'arrivu, ancu s'ellu hè una struttura militare UC. Per resettate i crediti di u venditore di l'Autorità di u Cummerciu, avete bisognu di aspittà un totale di 48 ore, sia à pusà o dorme per 24 ore duie volte. Ci sò sedie davanti à l'Autorità cummerciale per a vostra comodità.

Hè impurtante à nutà chì The Den in The Wolf sistema hè u locu currettu, postu chì ci hè ancu un vechju, distruttu Den. Inoltre, ci hè una chance chì pudete scuntrà una nave Merchante di l'Autorità di u Cummerciu mentre viaghja per u spaziu, ma hè cunsigliatu di vende in The Den per assicurà un locu garantitu.

Se vulete maximizà i vostri guadagni da u contrabandu, cunzidira à investisce in a Skill di Commerce u più prestu pussibule. Questa abilità suciale permette di vende articuli per 10% di più è diventa più prufittuosa cù ogni rangu.

In generale, a vendita di contrabandu in Starfield hè un modu lucrativu per fà soldi rapidamente. Ricurdatevi di esse prudente è evità di esse chjappu cù u contrabandu usendu carichi blindati o viaghjà veloce fora di l'area prima chì a sicurità scansa a vostra nave.

Fonte: IGN - Miranda Sanchez, Editore Esecutivu di Guides à IGN