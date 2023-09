Migliora a vostra Esperienza Immersiva in Starfield cù questi paràmetri

Avete mai vulsutu tuffà più in u mondu di Starfield è rende u ghjocu più immersivu ? Mentre chì u ghjocu ùn pò micca avè una mansa di opzioni in u ghjocu per aghjustà, ci sò uni pochi di paràmetri chì pudete aghjustà per rinfurzà a vostra sperienza è rende a vasta galassia ancu più incantevule.

Prima di tuttu, cunzidira di disattivà i marcatori flottanti. Questi marcatori ponu spessu distractate da i visuali mozzafiato chì u ghjocu hà da offre. Invece, affidate à a signalistica di a cità è di a nave per navigà u vostru modu à traversu u mondu. Questu vi farà sentu più cunnessu à l'ambienti è impegnà cù l'ambiente stessu. Mentre chì certi obiettivi di ricerca puderanu esse più difficiuli di truvà senza i marcatori, pudete confià in u scanner per guidà in a direzione ghjusta.

In seguitu, cunzidira à caccià u crosshair. Stu picculu puntu in u centru di a vostra visione pò esse un fastidiu è distractà da u ghjocu. Disattivendulu, i vostri mumenti di mira-down-sights diventanu più critichi, aghjunghjendu intensità à i vostri scontri di focu. Tuttavia, tenite in mente chì coglie l'uggetti chjuchi pò esse più sfida senza una croce. Se ti piace à ghjucà in terza persona, ùn averete micca una croce, ma pudete attivà temporaneamente u vostru scanner per serve cum'è sustitutu.

Sè vo circate un sensu elevatu di realismu, pruvate di disattivà a musica di u ghjocu. Questu vi permette di immerse cumplettamente in i soni di l'universu Starfield, da e cità animate à i fucili viulenti. Rimuovendu a colonna sonora, sperimentate u ghjocu interamente in u mumentu prisente, facendu l'esperienza più captivante. Innota chì a musica diegetica, cum'è quella ghjucata quandu pigliate un artefattu, serà sempre audible.

Inoltre, cunzidira à aghjustà l'intensità di u granu di film. Mentre u granu di film aghjunghjenu un certu attrazzu esteticu, disattivendu pò furnisce una maghjina più chjara è fà chì u celu di notte pare più vividu. Tuttavia, tenite in mente chì certi elementi visuali ponu vede diverse senza granu di film, in particulare cù FSR 2 attivatu.

Puderia ancu vale a pena disattivà i sottotitoli di dialogu, salvu s'ellu hè necessariu per ragioni di accessibilità. Fiendu solu à l'arechje per assorbisce u dialogu, pudete apprezzà pienamente a narrazione visuale in Starfield.

Queste paràmetri sò solu u principiu di rinfurzà a vostra sperienza immersiva in Starfield. Pudete ancu scopre di disattivà altre opzioni, cum'è "Mostra l'infurmazione di l'articulu in HUD", lascendu i numeri di danni off, o ancu ammucciendu a vostra armatura quandu ghjucate in terza persona. Pruvate cù questi paràmetri per truvà l'equilibriu perfettu per u vostru stile di ghjocu.

