Starfield supera u record di ghjucatori simultanei di Skyrim in Steam

Starfield, u ghjocu spaziale assai attesu di Bethesda, cuntinueghja à batte record da a so liberazione. U ghjocu hà avà superatu u piccu di i ghjucatori simultanei di Skyrim in Steam, ghjunghjendu à 330,723 ghjucatori à u stessu tempu. Stu numeru supera u record di Skyrim di 287,411 ghjucatori simultanei stabilitu in 2011.

Hè da nutà chì sti figuri sò basati solu nantu à i ghjucatori di Steam, postu chì Starfield hè ancu dispunibule nantu à PC via Game Pass è in console Xbox. U capu di Xbox Phil Spencer hà annunziatu prima chì Starfield avia digià guadagnatu più di un milione di ghjucatori in tutte e piattaforme u 7 di settembre.

Mentre chì u lanciu di Starfield hè cunsideratu cum'è più grande di qualsiasi ghjocu Fallout finu à a data, ùn hè micca sempre à pocu pressu da i numeri di ghjucatori cuncurrenti righjunti da Fallout 4 in 2015. Fallout 4 hà cullatu à quasi 473,000 76 ghjucatori simultanei durante a so liberazione. Tuttavia, Starfield funziona significativamente megliu cà Fallout 32,982, chì hà righjuntu solu un massimu di 2020 ghjucatori in XNUMX.

Ancu s'ellu ùn hà micca superatu u numeru di ghjucatori cuncurrenti di altri RPG populari cum'è Baldur's Gate 3, Starfield hà rivendicatu u quintu postu per u più grande ghjocu in Steam. Attualmente si trova daretu à PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, è Counter-Strike: Global Offensive.

U successu di Starfield da u so lanciu dimostra l'altu livellu di anticipazione è interessu in u ghjocu. Siccomu i ghjucatori cuntinueghjanu à spiegà l'immensità di u spaziu in questu RPG immersivu, serà interessante per vede cumu si face in paragunà à altri tituli populari in u futuru.

Fonti: Cumenti di u sviluppatore, registri SteamDB