U ghjucatore crea una nave sopraffatta in Starfield

Un ghjucatore in u ghjocu populari Starfield hà creatu ciò chì pò esse a nave più sopraffatta pussibule. Redditor Solace_of_the_Thorns hà scupertu una strategia unica chì rende a nave praticamente immune à i danni frontali. Posizionando u puntu mediu di a nave sopra è à a manca di a nave attuale, cunnisciuta cum'è "L-Wing", i navi nemichi ùn sò micca capaci di chjappà direttamente a nave.

U cuncettu daretu à a L-Wing hè chì i navi nemichi sò tipicamente destinati à u puntu mediu di a vostra nave, chì hè calculatu da l'intersezzione di i dui punti più alluntanati nantu à l'assi X, Y è Z. In ogni casu, mettendu u puntu mediu di l'Ala L in u spaziu viotu piuttostu chè in a nave, a nave diventa incredibilmente difficiule di colpi.

Ancu s'è i colpi di furia ponu ancu chjappà in a nave, tutti i colpi nantu à u mira mancaranu per via di u puntu mediu offset. Questu significa chì quandu u ghjucatore s'avvicina à u nemicu, a precisione di u nemicu diminuisce, rendendu l'Ala L estremamente vantaghju in i combattimenti di cani.

Visualmente, L-Wing ùn hè micca a nave più estetica, cù a parte principale di a nave piena di moduli di l'habitat è un bracciu longu è magre chì si estende da un latu, creendu una forma "L". Tuttavia, u disignu di a nave dà priorità à a funziunalità sopra l'aspettu, chì permette à u ghjucatore di esce senza danni da scontri cù i pirati nemici d'altu livellu.

I ghjucatori interessati à creà e so propiu navi in ​​Starfield ponu cunsultà a guida di nave Starfield di IGN per cunsiglii è strategie utili.

In cunclusioni, u disignu di a nave L-Wing in Starfield hà furnitu à i ghjucatori un modu intelligente è efficace per creà una nave soprappulata. Sfruttendu a meccanica di u ghjocu è pusendu u puntu mediu fora di a nave, i ghjucatori ponu ottene quasi immunità à i danni frontali, facendu un avversari formidabili in cumbattimentu.

Fonti:

- Solace_of_the_Thorns (Reddit)