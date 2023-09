Starfield supera i precedenti versioni di Bethesda cù più di sei milioni di ghjucatori

Starfield, u ghjocu assai attesu da Bethesda, hè diventatu u titulu di lanciamentu più grande di a cumpagnia, superendu u successu di versioni precedenti cum'è Skyrim è Fallout 4. Dapoi a so liberazione di accessu anticipatu u 1 di settembre, seguita da una liberazione più larga u 6 di settembre, Starfield hà digià digià. attiratu più di sei milioni di ghjucatori in Xbox è PC.

Ciò chì distingue Starfield da altri lanciamenti di ghjocu hè a so dispunibilità in Xbox Game Pass cum'è un titulu di prima parte. Questu hà cuntribuitu à a so popularità generalizata è l'accessibilità trà i gamers. Inoltre, u ghjocu hà rializatu tappe impurtanti in pocu tempu, righjunghjendu più di un milione di ghjucatori simultanei è culminendu à 250,000 utilizatori simultanei ogni ghjornu in Steam.

Sicondu Jerret West, u capu di marketing di Xbox, Starfield hè più cà solu un lanciu di ghjocu - hè un fenomenu chì catturà l'attenzione di l'industria di i ghjoculi è di e conversazioni più larghe di i cunsumatori. West descrive Starfield cum'è una gemma rara chì surfa solu una volta ogni pochi anni, facendu un passu impurtante in u mondu di u ghjocu.

Inoltre, West vede Starfield cum'è u puntu di partenza di un viaghju più grande per Xbox, cù una linea di tituli di prima parte prevista per l'anni à vene. Ellu vede questu cum'è u principiu di un periodu straordinariu per a cumpagnia.

In riassuntu, u successu di Starfield hè statu senza precedente, superendu digià i successi di i tituli blockbuster precedenti di Bethesda. U lanciamentu di u ghjocu in Xbox Game Pass è a so capacità di captivare un vastu publicu significanu una nova era per Bethesda è Xbox.

