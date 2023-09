Starfield diventa u più grande lanciu di ghjocu di Bethesda cù sei milioni di ghjucatori

Sicondu u sviluppatore Bethesda, più di sei milioni di ghjucatori anu digià ghjucatu à Starfield, facendu u più grande lanciu di ghjocu in a storia di a cumpagnia. Questa tappa hè stata annunziata in un postu nantu à X, cunnisciutu prima Twitter.

Stu successu hè significativu perchè marca a prima volta chì un ghjocu Bethesda hà righjuntu sei milioni di ghjucatori in un pocu tempu. Unu di i fatturi chì cuntribuiscenu à stu successu hè l'inclusione di Starfield in u Xbox Game Pass, chì furnisce à i ghjucatori un accessu faciule à u ghjocu. Tuttavia, hè impurtante nutà chì u numeru di ghjucatori di Starfield ùn include micca l'utilizatori di PlayStation, postu chì u ghjocu ùn hè micca dispunibule nantu à quella piattaforma.

A principiu di sta settimana, u capu di Xbox Phil Spencer hà revelatu chì Starfield avia superatu un milione di ghjucatori simultanei in tutte e piattaforme, cumprese Steam. In Steam, Starfield hà sempre avutu circa 250,000 ghjucatori à u so piccu di utilizatori simultaneamente ogni ghjornu. Stu numeru hè statu relativamente stabile da a liberazione di l'accessu anticipatu di u ghjocu, chì indica chì parechji ghjucatori eranu ansiosi di saltà in u ghjocu u più prestu pussibule.

Cù a liberazione ufficiale di Starfield, ancu più ghjucatori sò previsti per unisce à u ghjocu, in particulare quelli chì aspittàvanu a so dispunibilità in Xbox Game Pass. Hè chjaru chì l'anticipazione per Starfield hè stata alta, è u so lanciu successu dimostra l'immensa popularità di i ghjochi di Bethesda.

In generale, u successu di Starfield di sei milioni di ghjucatori in un periodu cusì cortu hè una prova di u so largu appellu è l'eccitazione chì circundava a so liberazione. Serà interessante per vede cumu u numeru di ghjucatori cuntinueghja à cresce in e settimane è mesi à vene.

Fonti:

- X (ex Twitter)

- Phil Spencer (u capu di Xbox)

- Steam

- Xbox Game Pass