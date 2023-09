Mod Madness: Scatena a Creatività in Starfield

In solu una settimana da a so liberazione, a cumunità di modding hà digià pruduciutu una serie impressiunanti di Starfield mods nantu à NexusMods. Mentre chì parechji di sti mods offrenu miglioramenti pratichi di u ghjocu è miglioramenti visuali, ci hè ancu una cullizzioni diliziosa di aghjunte più leggere è capricciose à u ghjocu.

Un mod standout hè u Vasco Retexture creatu da u modder Bulwarkhd. Stu mod trasforma u cumpagnu robot in Starfield in nimu altru chè Thomas u Tank Engine. Attenti, però, postu chì a vista di un Thomas parlante pò esse ligeramente inquietante, chì ricorda una creazione torciata di Frankenstein.

Un altru favuritu trà i ghjucatori hè u mod Garfield di J8oot. Stu mod trasforma u menu principale in un tributu à u gattu aranciu amatori di lasagne. A rima intelligente in u nome aghjunghje un toccu extra di charm à sta mudificazione.

I modders anu ancu incorporatu caratteri famosi da altri video games in Starfield. XDAEMONIUMX hà criatu un mod Isaac Clarke da a serie Dead Space, integrendu perfettamente u caratteru in a narrativa minera di Starfield. ACACYN, invece, hà criatu un mod Samus Aran chì permette à i ghjucatori di incarnà l'iconicu cacciatore di recompensa Metroid-fighting, cumpletu cù una nave persunalizata.

I fan di PlayStation anu trovu modi per portà a so amata cunsola in Starfield esclusiva Xbox. Ch'ella sia cambià a linterna per visualizà u logu PlayStation, altere l'icone di u controller, o aghjunghjendu un banner sfacciatu "Playstation Exclusive" à u Messaghju di u ghjornu, sti mods mostranu a dedicazione di a cumunità di i ghjoculi.

Per i fan di a squadra Xbox, ci sò ancu opzioni. Modder Bub offre un mod chì elimina l'animazioni ripetitive di decollo, atterraggio è docking, risultatu in una transizione più rapida à novi posti. Mentre chì questu puderia aumentà a velocità di ghjocu, certi ghjucatori sustenenu chì rompe l'immersione.

Ixion XVII hà pigliatu un accostu più capricciosu sfidendu e lege di a fisica, chì permette à i ghjucatori di sperimentà a gravità più bassa, risultatu in voli infiniti cù jetpack à traversu e stelle. Inoltre, Zzyxzz hà creatu un mod chì elimina a musica di cummattimentu, offre un ambiente più serenu è atmosfericu.

Infine, in più di sti mods divertenti, i ghjucatori anu ancu scontru alcuni bug divertenti in Starfield, cum'è abitudine in i ghjochi di Bethesda. Per un roundup di sti glitches divertenti, l'articulu di Victoria furnisce una lettura piacevule.

Cù sta selezzione crescente di mods, i ghjucatori di Starfield ponu veramente liberà a so creatività è adattà u ghjocu à e so preferenze, sia chì significheghja aghjunghje caratteri famosi, tweaking meccanica di ghjocu, o semplicemente injecting un pocu di spensieratezza in e so avventure interstellare.

