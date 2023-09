Todd Howard cunfirma u supportu di Starfield Mod chì vene l'annu prossimu

Starfield, u ghjocu assai attesu di Bethesda, hà i fanni chì sbuccianu cun eccitazione per a pussibilità di supportu mod. In una recente intervista cù a publicazione giapponese Famitsu, u direttore di u ghjocu Starfield Todd Howard hà revelatu chì u supportu mod serà dispunibule per u ghjocu l'annu prossimu.

Howard hà spressu u so amore per e pussibulità creative chì i mods portanu è assicurò à i fan chì anu da avè l'opzione di mudificà u ghjocu in modu estensivu. Mentre chì i dettagli precisi di u supportu mod sò sempre scunnisciuti, i fanali ponu aspittà a capacità di creà missioni persunalizati, criaturi, è ancu pianeti in Starfield.

Questa nutizia si allinea cù dichjarazioni precedenti fatte da Pete Hines, capu di publicazione in Bethesda, chì hà cunfirmatu chì u supportu mod serà da vene à Starfield. Ancu se u ghjocu ùn serà micca lanciatu cù supportu mod, serà aghjuntu à una data dopu. Hines hà assicuratu à i ghjucatori chì i mods seranu dispunibili per e plataforme PC è Xbox.

Mentre u ritardu in u supportu di mod pò esse dovutu à u ghjocu chì hà bisognu di allughjà mods sia in PC sia in Xbox, Bethesda hà una sperienza precedente cù modding di cunsola attraversu a so Suite Creation. Questu deve alleviate ogni preoccupazione nantu à a fattibilità di modding in parechje piattaforme.

U supportu di mod hè sempre statu una funzione chjave in i ghjochi di Bethesda, cù tituli cum'è Skyrim è Fallout chì ricevenu vaste cumunità di modding. Starfield hè previstu di seguità i so passi è furnisce un campu di ghjocu eccitante per i modders per liberà a so creatività.

Mentre i fan aspittàvanu ansiosamente a liberazione di Starfield, a prospettiva di modding aghjunghjenu solu l'eccitazione. Cù u ghjocu per esse lanciatu l'annu prossimu, i ghjucatori anu da esercitarà a pacienza prima di pudè inizià a creà e so sperienze uniche in i vasti spazii.

