A mancanza irrealistica di i cani in Starfield: I fans volenu i so amici Furry

Starfield, l'ultimu ghjocu di successu di Bethesda, hà guadagnatu elogi è critichi. Tuttavia, un aspettu chì ancu i fan di u ghjocu trovanu perplexing hè l'absenza di cani. L'usu di Reddit u/Hbimajorv hà dettu a so insatisfazione, affirmannu chì a mancanza di cani hè a parte più irrealistica di Starfield.

Sicondu una descrizzione di l'articulu in u ghjocu, certi razzi di cani si dicenu estinti. Sta spiegazione hà purtatu i fans à speculà chì tutti i misgi è i cani anu scontru u listessu destinu. u/Hbimajorv sustene chì questu ùn hè micca realisticu perchè l'omu sò sempre andati assai per prutege è cura di i so animali, ancu in circustanze terribili.

Fans in i cumenti accunsenu cù u/Hbimajorv, affirmannu chì l'absenza di animali anu arruvinatu l'immersione per elli. Credu chì i ghjucatori anu avutu l'uppurtunità di salvà i cani da l'estinzione, datu u forte ligame trà l'omu è i so cumpagni di quattru zampe.

Curiosamente, mentri a mancanza di cani hè una preoccupazione significativa, certi fanali anu ancu nutatu l'absenza di misgi in Starfield. I primi materiali di cummercializazione cù i misgi anu purtatu à a speculazione chì puderanu esse stati tagliati da u ghjocu sanu.

In cunclusioni, l'absenza di cani in Starfield hè un puntu di cuntinzione trà i fan. Parechje consideranu micca realisticu, datu u ligame trà l'omu è i so animali. Mentre chì u ghjocu offre una spiegazione per a so assenza, ùn manca micca à suddisfà u desideriu di i fanatichi di avè i so amici furry à fiancu in l'universu virtuale.

Fonti: Reddit, Bethesda.