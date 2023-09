Starfield: A Guide to Cocking Locks with Digipicks

Bethesda hà fattu un cambiamentu significativu in a meccanica di lockpicking per u so prossimu ghjocu Starfield. Sò andati i tradiziunali tumbler è pin locks chì avemu abituatu in i so RPG. Invece, anu introduttu novi digilocks fantastichi. S'ellu vi trova difficiuli d'adattà à stu novu metudu di sbloccare e porte è di rubà articuli preziosi, ùn vi preoccupate micca. Avemu una guida rapida per aiutà vi.

Cumu sceglie i serrature

In Starfield, lockpicking implica l'inserzione di chjave in serrature circulari cù un certu nùmeru di spazii chì avete bisognu à riempie cù a chjave curretta. U vostru schermu mostra i chjavi dispunibuli nantu à u latu drittu, ognunu cù un numeru sfarente di pin. A manca, vi vede a serratura stessa, cù chjusi più cumplessi chì anu più anelli per travaglià in paragunà à quelli più simplici.

Per fà u lockpicking più faciule, hè cunsigliatu di fucalizza nantu à u nivellu di a vostra Skill di Sicurezza prima di u ghjocu. Questu pruvucarà i chjusi per esse evidenziati in blu quandu passate sopra e chjave chì si adattanu. In questu modu, pudete facilmente identificà quale chjave travaglia per ogni livellu di l'anelli in a serratura.

Quandu pruvate di sceglie un serratura, pudete truvà chjavi chì si adattanu solu à una capa o livellu di u serratura, mentri àutri puderanu travaglià in parechje strati. U vostru scopu hè di rotà è inserisce i chjavi per riempie tutti i spazii è sguassate progressivamente i strati.

A scelta di serrature in Starfield richiede più pensamentu è pianificazione cumparatu cù e serrature tradiziunali di tumbler in i ghjochi Bethesda precedenti. Ùn aduprate micca e chjave chì avete bisognu più tardi solu perchè si adattanu à u stratu chì site attualmente. Hè megliu principià cù chjavi chì anu più pins, cum'è spessu sò disposti più specifichi. I chjavi cù menu pins anu una gamma più larga di applicazioni.

Sè scontru un serratura espertu, pigliate u vostru tempu per ciclu i chjavi dispunibuli è giralli in pusizioni. Fate nota di quali chjave si adattanu à ogni strata prima di impegnà à mette in u locu. Se fate un sbagliu, pudete ritruvà i vostri passi attraversu i strati se avete digipicks di riserva. In ogni casu, cù pacienza è attente cunsiderazione, duvete esse capace di sbloccare a maiò parte di i chjusi senza a necessità di ritraccia.

Infine, un suggerimentu utile hè di salvà-scum. Prima di pruvà à sceglie un cofre di livellu maestru o una porta chì vulete veramente apre, salvate u vostru ghjocu. In questu modu, pudete ricaricà s'ellu si miss up. Mentre pò sembrà ingannà, in l'immensità di u spaziu, nimu pò sente ti ingannà.

Induve truvà Digipicks

Digipicks ponu esse truvati in tuttu Starfield. Sò spargugliati in basi è campi nemici è ponu ancu esse acquistati da u saccheghju di corpi nemici morti. Inoltre, se pussede cumpetenze di pickpocketing, pudete acquistà digipicks da i nemici viventi. Inoltre, i venditori offrenu digipicks per a compra, tipicamente per 35 crediti. Hè cunsigliatu di accumulà digipicks per avè sempre uni pochi in manu. Ùn vuleria micca scuntrà un pettu maestru chjusu in fondu in un dungeon senza un mezzu per apre.

Fonti: nimu.