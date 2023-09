U novu RPG spaziale Starfield presenta u caratteru populari Sam Coe

Sam Coe, u caratteru di cumpagnu bisessuale in u RPG spaziale di Bethesda Starfield, hè diventatu rapidamente un favuritu trà i ghjucatori. Interpretatu da l'attore di voce Elias Toufexis, Sam Coe si distingue cù a so atmosfera di cowboy brutta è a so voce distintiva. Toufexis, cunnisciutu per i so roli cum'è Adam Jensen in i ghjoculi Deus Ex è L'ak in Star Trek: Discovery, hà purtatu u so input creativo à u sviluppu di Sam Coe, facendu di ellu un caratteru ben arrotondatu è relatable. Malgradu à affruntà a reazione di certi gamers cunsirvatori, Toufexis hà orgogliu ritratta Sam Coe cum'è bisessuale, enfatizendu l'impurtanza di a diversità è a rapprisentazione in i ghjoculi. L'opzioni romantiche di u caratteru sò aperte à i ghjucatori di ogni genere. Toufexis hà ancu revelatu chì hà adoratu Sam Coe da u principiu, postu chì u caratteru avia parechje similitudini cù ellu stessu.

Toufexis hà ancu spartutu i so pinsamenti nantu à l'impattu potenziale di l'IA in l'industria di a voce. Ancu s'ellu crede chì l'IA ùn pò micca rimpiazzà cumplettamente i veri attori, ricunnosce chì puderia sguassà certi roli è opportunità di travagliu. Cù a so voce distintiva è e prestazioni emblematiche cum'è Sam Coe, Toufexis sente chì i grandi roli sò prubabilmente di stà sicuru da a replicazione di l'IA. In ogni casu, enfatiza l'impurtanza di prutege u sustenimentu di l'attori è di stà contru à l'usu micca autorizatu di e so voci per prufittu o prumuzione. In generale, Toufexis resta ottimista chì a ghjente hà da cuntinuà à apprezzà è à circà l'autenticità di l'attualità reale versus voce generata da AI.

