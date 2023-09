U supportu ufficiale di u mod chì vene à Starfield in 2024, Todd Howard cunfirma

In una recente intervista cù Famitsu, Todd Howard, u direttore è u pruduttore esecutivu di Bethesda Game Studios, hà revelatu chì u supportu mod ufficiale, cunnisciutu cum'è Creation Kit, vene à Starfield l'annu prossimu.

U supportu di mod hè statu una funzione populari in i ghjochi recenti di Bethesda, cum'è Skyrim è Fallout 4, chì permettenu à i ghjucatori di creà facilmente è installà mods in versioni di PC è console di i ghjochi. Tuttavia, i dettagli nantu à u supportu mod di Starfield eranu scarsi finu à avà.

Quandu li dumandò nantu à ciò chì i ghjucatori puderanu aspittà da i mods in Starfield, Howard hà dettu casualmente chì u supportu di mod seria dispunibule in u 2024, dicendu: "Amu ancu amatu, cusì a faremu in grande manera".

Mentre ùn hè micca chjaru ciò chì significa esattamente "fà in una grande manera", u cummentariu di Howard suggerisce chì Bethesda hà piani ambiziosi per u supportu mod in Starfield. In i ghjochi precedenti, u supportu di mod hà permessu à i ghjucatori di creà esperienze uniche, da trasfurmà i dragoni in mostri Macho Man Randy Savage in Skyrim à aghjunghje opzioni di dialogu in Fallout 4.

Siccomu i fan aspittàvanu ansiosamente u supportu mod ufficiale per Starfield, più dettagli sò previsti per esse revelati in u futuru. Intantu, i ghjucatori ponu scopre u cosmosu senza mods o verificate a Guida di Strategia Starfield per assistenza.

Fonte: Todd Howard entrevista cù Famitsu

Studii Relacionati:

- U supportu di mod Bethesda Creation Kit vene à Starfield in 2024

- Todd Howard sparte i piani per u supportu mod ufficiale in Starfield