Sicondu fonti senza nome, Spotify hà pensatu à furnisce i so abbonati pagati cù 20 ore d'audiolibri gratuiti in un sforzu di espansione a so presenza in l'industria di l'audiobook. U mercatu di l'audiolibri hè previstu di cresce significativamente, cù un valore prughjettatu di $ 39.1 miliardi in 2032 paragunatu à $ 4.2 miliardi in 2022, secondu un rapportu di Market.Us. Spotify hè intrutu in u settore di l'audiobook in 2021 cù l'acquistu di u distributore di audiolibri digitale Findaway.

Attualmente, Spotify offre più di 350,000 200 libri per cumprà à i so 7.99 milioni di abbonati, ancu se questi audiolibri ponu esse acquistati solu nantu à u situ web di Spotify per via di una disputa in corso cù Apple nantu à e so pulitiche è i tariffi di l'App Store. In un tentativu di cumpete cù u serviziu di audiolibru dominante di Amazon Audible, chì varieghja da $ 22.95 à $ XNUMX per mese, Spotify travaglia cù l'editori per furnisce un pacchettu di audiolibri gratuitu direttamente in a so app per un tempu limitatu.

Dopu à a nutizia di i piani di Spotify, l'azzioni di a cumpagnia anu sperimentatu una diminuzione di 2.7% in u cummerciu. Tuttavia, durante i trè mesi chì finiscinu u 30 di ghjugnu, Spotify hà generatu 2.77 miliardi d'euros (circa $ 2.97 miliardi) in entrate, da $ 2.50 miliardi in u listessu periodu di l'annu passatu. Inoltre, Spotify hà guadagnatu 10 milioni di novi abbonati, cum'è informatu da u CEO Daniel Ek.

Ulteriori dettagli ùn sò micca stati furniti da Spotify nantu à sta funzione imminente.

Definizione:

- Audiolibru: una registrazione di un libru parlatu, tipicamente in forma di un schedariu digitale o CD, chì pò esse ascoltatu da un individuu.

- Valore di u mercatu: u valore tutale di un mercatu, basatu annantu à u prezzu di l'assi è servizii in questu.

Fonti: The Wall Street Journal, Market.Us