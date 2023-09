Si dice chì l'iPhone 15 Pro presenta un buttone d'azzione invece di mute

U prossimu smartphone di punta d'Apple, l'iPhone 15 Pro, hè previstu di avè un buttone d'Azione invece di un interruttore mute, secondu una maghjina filtrata chì hè apparsa in linea poche ore prima di u debut ufficiale di u telefunu à fiancu à l'iPhone 15 Pro Max à u lanciu di "Wonderlust" di Apple. avvenimentu. L'imaghjina filtrata, publicata da un famosu fabricatore di casi di smartphone, mostra un terzu buttone sopra à u rocker di u voluminu, rimpiazzà u tradiziunale mute switch chì Apple hà prisentatu in i so iPhones per anni.

Stu rumore si allinea cù i rapporti precedenti chì suggerenu chì i mudelli Pro di a linea di l'iPhone 15 seranu dotati di un buttone d'Azione, simile à l'Apple Watch Ultra chì hè stata lanciata l'annu passatu. U fabricatore di casi Spigen hà apparentemente cunfirmatu l'esistenza di stu novu buttone sparte una maghjina di un casu di smartphone chì include.

Questa ùn hè micca a prima volta chì u buttone Azzione hè stata filtrata. In u ghjugnu, l'imaghjini di casi protettivi per l'iPhone 15 Pro sò stati publicati nantu à Weibo, chì mostra u terzu buttone sopra i chjavi di u voluminu. Ancu Apple ùn hà micca fattu annunzii ufficiali nantu à sta nova funzione di hardware, i fonti indicanu chì u buttone Azzione serà programabile, chì permette à l'utilizatori di realizà diverse attività cum'è l'alterazione di i modi Focus, l'attivazione di e funzioni d'accessibilità, l'usu di a linterna, o lancià a camera.

Più dettagli nantu à u buttone Azzione è altre caratteristiche di l'iPhone 15 Pro seranu revelati durante l'avvenimentu di lanciu "Wonderlust" di Apple, chì principia sta sera. Per esse aghjurnatu nantu à l'avvenimentu è i so annunzii, pudete visità Gadgets 360.

Fonti:

- [Fonte 1]

- [Fonte 2]

- [Fonte 3]