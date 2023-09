Specialized presenta una nova Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized hà presentatu l'ultima versione di a so famosa Roubaix endurance road bike, chjamata Roubaix SL8. Stu novu mudellu hè dispunibule in diverse opzioni di spec è hè un successore di u Tarmac SL8. Ancu s'ellu ùn ci era micca Roubaix SL7 precedente, Specialized vulia portà i so mudelli di punta sottu u listessu nome.

U Roubaix hè statu un pilastru in a linea di Specialized per quasi duie decennii, cù u so quadru in fibra di carbonu è a so innovativa tecnulugia di sospensione Futureshock. Hè guadagnatu fama quandu Petru Sagan l'hà guidatu à a vittoria in Paris-Roubaix in 2016. Specialized claims that the Roubaix SL8 hè a bicicletta più veloce in a categuria di strada endurance, cù aerodinamica ottimizzata chì elimina quattru watt di drag.

Per ottene un'aerodinamica mejorata, u Roubaix SL8 presenta una nova forma di forchetta, un designu di tubu discendente rivisatu, è i sostutti di u sediu. Specialized hà ancu riduciutu u pesu di u quadru di 50 grammi attraversu l'ottimisazione di layup di fibra di carbonu. A geometria di u quadru resta largamente invariata, eccettu per un aumentu di 10 mm in altezza in fronte per accodà u novu sistema di sospensione Future Shock.

Parlendu di u Future Shock, u Roubaix SL8 presenta a nova piattaforma Future Shock 3.0. Stu sistema di sospensione frontale furnisce 20 mm di viaghju è 30 mm di regulazione di l'altezza di stack, rinfurzendu u cunfortu è a conformità. Veni in trè livelli specifichi è offre cinque tassi di primavera è lavatrici supplementari di precarica per a persunalizazione. L'unità top-end 3.3 hè smorzata idraulicamente per un passaghju più lisu, mentre chì l'unità 3.2 anu una compressione predeterminata per a massima fluidità. L'unità 3.1 anu una precarica regulabile.

Per creà una sensazione di guida equilibrata, Specialized hà sviluppatu a so tija di sella Pavé è u so designu di morsetti di sella caduta, cunnisciuta cum'è tecnulugia Aftershock. A disposizione di carbone di a tija di sella riduce l'impatti è e vibrazioni mentre migliurà u trasferimentu di putenza. Sicondu Specialized, a Roubaix SL8 furnisce una riduzione di 53% in l'impatti iniziali à u manubriu cumparatu cù altre biciclette di strada.

U Roubaix SL8 hè dispunibule in sette mudelli, cù a versione S-Works chì sporta un gruppu Sram Red AXS è e ruote Roval Terra CLX II. Ci hè ancu un frameset S-Works dispunibule per e custruzzioni persunalizati. U restu di i mudelli venenu in parechje opzioni di pittura è presentanu un mischju di cumpunenti Shimano è Sram.

In generale, u Specialized Roubaix SL8 rapprisenta un aghjurnamentu significativu in l'aerodinamica, a tecnulugia di sospensjoni è u cunfortu di guida, facendu una scelta ideale per i ciclisti orientati à l'endurance.

Definizione:

- Bicicletta di strada Endurance: Un tipu di bicicletta di strada pensata per viaghji di longa distanza, chì furnisce cunfortu è stabilità.

- Tecnulugia di sospensione Futureshock: Un sistema di sospensione frontale chì assorbe i colpi è e vibrazioni per una corsa più liscia.

- Layup di fibra di carbonu: A disposizione è l'orientazione di fogli di fibra di carbone in un materiale cumpostu, chì affetta a forza generale è a rigidità di u quadru.

- Aerodinamica: U studiu di cumu l'aria scorri attornu à l'uggetti, cum'è una bicicletta, per riduce a resistenza è migliurà u rendiment.

Fonti: Specialized