SpaceX cuntinueghja à batte record mentre hà lanciatu a so 62a missione di l'annu, marchendu un altru passu per a cumpagnia. A missione, chì hà utilizatu un cohete Falcon 9, hà fattu in u Kennedy Space Center di a NASA in Florida. Questu porta u numeru tutale di SpaceX di Falcon 9 o Falcon Heavy in l'ultimi 12 mesi à 83.

U CEO Elon Musk hà annunziatu chì a cadenza di lanciamentu aumenterà in i mesi à vene, per scopu di 10 voli Falcon per mese à a fine di questu annu è 12 per mese l'annu prossimu. SpaceX hà digià ottenutu 10 lanciamenti di Falcon in un periudu di 30 ghjorni, cù u scopu di fà a norma in avanti.

Ùn hè solu SpaceX chì guida u mondu in quantu à u numeru di lanci, ma hè ancu guidatu in a massa di carichi tutali lanciata in orbita questu annu. In a prima mità di u 2023, SpaceX hà purtatu circa 447 tunnellate metriche di carica in orbita, chì rapprisentanu circa 80 per centu di tuttu u materiale lanciatu in orbita in u mondu sanu.

U successu di SpaceX pò esse attribuitu à parechji fatturi, cumprese a reutilizazione di boosters di prima tappa è carene di carica. A cumpagnia hà ancu riduciutu i tempi di turnaround in i so pads di lanciamentu, cù u pad di lanciu di Florida chì vede una riduzione à menu di quattru ghjorni trà e missioni. U pad di lanciamentu di a Costa Ovest in California hà accoltu 18 missioni Falcon 9, ma pigghia più tempu per stallà per ogni missione per via di un disignu più anticu.

L'aumentu di a cadenza di lanciu di SpaceX hà ancu purtatu à cambiamenti in l'operazioni in a gamma orientale di a Forza Spaziale di i Stati Uniti. A gamma hà accoltu a più alta dumanda di lanciamentu guidata da SpaceX è hà simplificatu e so operazioni in cunseguenza.

Cù l'ambiziosi scopi di SpaceX per u futuru, hè previstu di stà in prima linea di l'esplorazione spaziale è di cuntinuà à spinghje i limiti in l'industria.

