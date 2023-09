Truvà e criature marine in u cruciverba d'oghje

U cruciverba d'oghje, custruitu da Ella Dershowitz, presenta un tema intelligente basatu annantu à i denizens acquatici. U revelatore à 37-Across, "Aquatic denizen", serve com'è un suggerimentu foneticu à e parolle circundate in u puzzle. Tuttavia, questi ùn sò micca solu criaturi di u mare; sò tutti criaturi chì i so nomi ponu esse scuperti da seguitu a forma di a lettera C da cima à fondu cù e lettere circundate. Certi esempii includenu spugna di mare è ricci di mare. Pigliate u vostru tempu è vede quante creature marine pudete identificà!

Mentre risolve u cruciverba, pudete truvà qualchi indizi difficili. Per esempiu, 15A si riferisce à a serie manga è anime giapponese più venduta, NARUTO. 50A, IDIOMs, pò esse una sfida per i traduttori postu chì si basanu in interpretazioni figurative o trasmesse di a lingua. In listessu modu, 16D "Colonne inclinate?" si riferisce à OP-EDS, chì sò skew editoriale piuttostu cà architetturale. Inoltre, 25D clues LACES UP, chì hè ciò chì unu face per appruntà à skate, è 39D's EMPTY SET hè un gruppu matematicu senza elementi.

Ùn vi preoccuppate micca s'è vo luttate cù i puzziche di u venneri. Christina Iverson, un editore di puzzle, offre a newsletter di Modu Facile, chì manda un cruciverba di u venneri cù indizi più accessibili direttamente à a vostra casella di posta. In questu modu, pudete praticà è gradualmente diventate più cunfidenti in risolve questi puzzle più duru. Sè site interessatu à mandà u vostru propiu cruciverba à u New York Times, anu un sistema di sottumissione apertu chì vi permette di mandà i vostri puzziche in linea.

Fonte: cruciverba di Ella Dershowitz è newsletter di u New York Times Easy Mode.