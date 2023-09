SoundCloud presenta un feed di scoperta in stile TikTok cù clips brevi è scorrimentu verticale

SoundCloud hà annunziatu u lanciu di una nova funzione chì s'assumiglia à a famosa piattaforma di media suciale, TikTok. A cumpagnia di streaming di musica lancia un feed di scuperta chì permette à l'utilizatori di scrollà verticalmente è sentenu brevi clips di canzoni. Sta funzione, chì era inizialmente pruvata in marzu, serà avà dispunibule per tutti l'utilizatori di SoundCloud in i dispositi iOS è Android.

L'app aghjurnata permetterà à l'utilizatori à sente una anteprima di 30 seconde di una canzone per aiutà à decide s'ellu volenu à sente a pista completa. Toccu u buttone di riproduzione mentre ascolta l'anteprima, l'utilizatori ponu transizione senza saldatura in a versione completa di a canzone.

Per curà sti punti culminanti di 30 seconde da e canzoni, SoundCloud sfrutta a putenza di l'IA di Musiio. SoundCloud hà acquistatu Musiio, una startup AI, in 2022 per rinfurzà a so sperienza di scuperta musicale. A tecnulugia di Musiio sceglie automaticamente i migliori 30 seconde da ogni canzone.

U novu feed di scuperta include ancu i buttuni di scelta rapida per a gestione di playlist convenienti è di biblioteca. L'utilizatori ponu facilmente aghjunghje canzoni à e so playlists o biblioteche è piace i brani per accede à elli dopu in a sezione "Piste piaciute".

Ancu se u novu feed di scuperta hè un aghjuntu significativu, l'utilizatori anu sempre accessu à l'alimentu tradiziunale dopu. Navigando à a tabulazione "Seguitu", l'utilizatori ponu vede e tracce publicate da l'artisti chì seguitanu.

SoundCloud ospita attualmente un vastu catalogu di più di 320 milioni di tracce da 40 milioni di creatori. Ancu s'è a cumpagnia ùn hà micca divulgatu u numeru esattu di utilizatori attivi, dice chì hà 130 milioni di fan ingaghjati basatu annantu à un post di blog da prima di questu annu.

A cumpagnia hà travagliatu attivamente in iniziative per sustene l'artisti in prumove a so musica è in cunnessione cù i fan. In maghju, SoundCloud hà introduttu una suite di strumenti di ingaghjamentu, cumprese l'analitiche è e funzioni di messageria diretta. Inoltre, hà pruvatu recentemente una funzione chjamata First Fans, chì assicura chì e novi piste ricevenu un impulsu iniziale per esse cunsigliatu à l'utilizatori cù gusti simili.

U prugramma di royalty di SoundCloud, chì hè statu lanciatu in 2021, include avà più di 500,000 XNUMX artisti. Invece di distribuisce i rivenuti basatu annantu à i flussi generale, stu prugramma distribuisce publicità è soldi di abbonamentu à l'artisti basatu annantu à l'utilizatori di l'artisti chì ascoltanu.

Per ottene a prufittuità, SoundCloud hà pigliatu passi per gestisce a so forza di travagliu è allocate risorse in modu efficace. In maghju, a cumpagnia licenziava 8% di u so persunale, dopu à una riduzione di 20% in a forza di travagliu in Aostu di l'annu precedente.

