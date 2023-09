Marvel's Spider-Man 2 Edizione limitata PS5 Bundle: Ciò chì avete bisognu di sapè

Sony si prepara à u lanciu di Marvel's Spider-Man 2 cù un bundle PlayStation 5 in edizione speciale. U prezzu di $ 600, stu bundle include una cunsola PS5 standard è tutti i cumpunenti di solitu. Tuttavia, ciò chì rende stu bundle attraente sò i trè extra specifichi inclusi: faceplates persunalizati, un voucher digitale per u ghjocu, è un controller DualSense unicu.

I faceplates persunalizati presentanu un disignu rossu è neru chì riflette u vestitu di u protagonista di u ghjocu, Miles Morales. A facciata frontale hà un finitu texturizatu, cù l'intersezzione di culori ligeramente elevate. Mostra ancu in modu prominente un logu biancu di Spider-Man in u cantonu in fondu à destra. A facciata posteriore hè elegante è nera, cù un logu biancu Spidey à u fondu. In particulare, i platti laterali sò amovibili, cum'è in u PS5 standard.

In più di i faceplates persunalizati, u bundle vene cun un controller DualSense currispondente. Stu controller presenta u stessu disignu rossu è neru cum'è a faceplate frontale, cumpletu cù un logu biancu Spider-Man nantu à u touchpad. Ancu s'è u controller pò esse acquistatu separatamente per $ 80, hè un bonus aghjuntu per avè inclusu in u bundle.

Una di e caratteristiche standout di stu bundle hè l'inclusione di una scaricamentu digitale di Marvel's Spider-Man 2. Stu ghjocu serà attivatu nantu à a so liberazione ufficiale u 20 d'ottobre. Questu aghjunghje un valore significativu à u bundle, cunziddi chì e cunsole di edizione speciale sò state. raru sta generazione di cunsola, facendu a PS5 in edizione limitata una cullezzione desiderata.

U bundle PS2 in edizione limitata di Marvel's Spider-Man 5 hè dispunibule avà, cù u ghjocu programatu per esse lanciatu solu per PS5 l'ottobre 20. Ùn mancate micca a vostra chance di mette in manu stu pacchettu unicu è assai ricercatu.

