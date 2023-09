Sony presenta BURANO: a rivoluzionaria Camera Cinema Digital CineAlta

Sony hà recentemente presentatu a so ultima creazione in u mondu di e camere di cinema digitale - u BURANO. Questa straordinaria camera si trova trà a VENICE 2 è a FX9, vantandu caratteristiche rivoluzionarie chì elevanu e fotocamere Sony à novi alture.

Una di e caratteristiche spiccate di u BURANO hè a so distinzione cum'è a prima camera PL-mount in u mondu cù stabilizazione integrata in u corpu (IBIS). Questu significa chì a ripresa in manu cù lenti di cinema hè avà più fattibile chè mai, rivoluzionandu a manera di catturare e produzioni di punta.

Un altru aspettu rivoluzionariu di u BURANO hè a so cumminazzioni di IBIS è filtri ND (densità neutru) integrati. Questa hè una funzione chì i cineasti anu anticipatu ansiosu, in particulare in e camere mirrorless più chjuche. Sony hà risoltu cù successu sta sfida cù u BURANO, potenzialmente insinuendu avanzamenti simili in i so futuri mudelli di càmera.

Inoltre, u BURANO presenta una risoluzione 8.6K, codec X-OCN LT RAW, è u novu codec XAVC H. Offre capacità di autofocus è hè capace di registrà finu à 4K120 (in S35 crop) nantu à carte CF Express Type B.

A camera pussede un E-Mount nativu sottu à a so muntagna PL, simile à a stallazione truvata in a VENEZIA 2. Questu permette a cumpatibilità cù una larga gamma di lenti, cumpresi lenti nativi E-Mount è lenti EF.

U BURANO presenta un sensoru 8.6K cù un ISO nativu duale di 800 è 3200, sparte assai specificazioni cù u VENICE 2. Offre ancu 16 tappe di latitudine, simili à i risultati eccezziunali ottenuti da u VENICE 2 in testi di laboratoriu.

In particulare, u BURANO spara 8K à 30fps in full frame, 6K à 60fps in full frame, è 4K à 120fps in S35 crop. Offre ancu modi di binning per a registrazione di bassa risoluzione, espansione ancu a so versatilità.

E capacità di autofocus di u BURANO sò ereditati da e camere FX9 è FX6, facendu una scelta ideale per picculi equipaggi o riprese documentaliste in solitaria. A tecnulugia di autofocus di Sony eccelle in a rilevazione di a faccia è u seguimentu di l'ochji, offre una velocità è precisione impressiunanti.

Mentre chì u BURANO ùn manca l'abilità di registrà l'imaghjini anamorfichi è un modu di porta aperta 3: 2 à u lanciamentu, a camera offre funzioni di de-squeeze per a ripresa anamorfica, cù funzioni supplementari previste per l'aghjurnamenti futuri di firmware. Sony cerca attivamente feedback da u mercatu è pò cunsiderà aghjunghje una lettura di sensori cumpleti in risposta à e richieste di u cinematografu.

In riassuntu, BURANO di Sony hè una camera chì cambia u ghjocu cù funzioni innovatori chì spinghjanu i limiti di u cinema digitale. Unisce a prima montura PL cù IBIS è ND integrata, offre una qualità d'immagine eccezziunale è offre infinite possibilità creative per i cineasti.

