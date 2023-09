Oppo è Sony Annunzianu Partenariati per i Sensori Sony Stacked Dual-Layer

Oppo è a marca di sensori d'imaghjini Lytia di Sony anu recentemente entratu in una cullaburazione strategica per presentà sensori Sony impilati à doppia strata à i futuri dispositi emblematici Oppo. A cullaburazione hà per scopu di "sbloccare a prossima era di a fotografia computazionale", secondu Oppo, ancu s'ellu ùn hè stata annunziata una data specifica per a liberazione di u primu dispositivu equipatu di stu novu sensoru.

U sensoru CMOS stacked ExmorT IMX 888 di Sony, chì utilizeghja a tecnulugia di pixel di transistor 2-layer, hà fattu u so debut prima di questu annu in l'Xperia 1 V. In più di questu, Sony hà pensatu à presentà dui sensori più chì utilizanu u disignu di sensor CMOS stacked - l'IMX903 è IMX907.

U vantaghju chjave di u disignu di sensori CMOS stacked hè a separazione di transistori è strati di fotodiodi. Questa separazione permette di diodi più grande, risultatu in una cattura di luce mejorata è un megliu rendimentu di poca luce. Un'altra marca BBK, vivo, hà assuciatu cù a divisione Lytia di Sony prima di sta veranu per a so prossima serie di punta di vivo X100, chì includerà ancu sensori CMOS stacked Sony.

Questa cullaburazione trà Oppo è a marca Lytia di Sony significa l'impurtanza crescente di a fotografia computazionale in l'industria di i telefoni intelligenti. Incorporandu sensori d'imaghjini avanzati, i telefoni smartphones ponu aumentà significativamente e so capacità di fotografia, in particulare in cundizioni di illuminazione difficili.

Siccomu l'utilizatori s'appoghjanu di più in i so smartphones cum'è i so dispositi primari di fotografia, cumpagnie cum'è Oppo è Sony si sforzanu continuamente di spinghje i limiti di a tecnulugia di l'imaghjini. Cù l'ultimi sensori Sony impilati dual-layer, Oppo hà u scopu di furnisce à l'utilizatori una sperienza fotografica ancu più eccezziunale nantu à i so futuri dispositi emblematici.

