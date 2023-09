U prugramma di u situ web digitale Kia offre scelte è flessibilità aumentate per i rivenditori Kia in a so ricerca di fornitori certificati. Esse parte di stu prugramma permette à Sokal, un primu fornitore di suluzioni di marketing digitale, offre una larga gamma di servizii à i concessionari Kia, cumprese siti web è diverse opzioni di publicità.

Unu di i benefizii chjave di u prugramma di u situ web digitale Kia hè a capacità per i Retailers Kia di avè accessu à i fornituri certificati chì ponu aiutà cù a so presenza digitale. Questu significa chì i rivenditori Kia ponu confià in i fornitori cum'è Sokal chì sò stati accuratamente verificati è sò sperimentati in a creazione di siti web efficaci è l'implementazione di strategie di marketing digitale.

Cù Sokal cum'è un fornitore certificatu, i concessionari Kia ponu avà avè siti web adattati à i so bisogni specifichi. Inoltre, attraversu u prugramma, i venditori ponu scopre diversi canali di publicità, cum'è a ricerca pagata, a visualizazione programmatica, u marketing di e social media, l'email marketing è u SEO, per ghjunghje à u so publicu di destinazione più efficace.

Approfittendu di queste opzioni di publicità, i concessionari Kia ponu rinfurzà a so visibilità in linea, guidà u trafficu versu i so siti web è generà più lead. Questu ultimamente cuntribuisce à aumentà e vendite è a cuscenza di a marca per i Retailers Kia.

U prugramma di u situ web digitale Kia hà u scopu di sustene i Retailers Kia in i so sforzi per adattà à u paisaghju digitale in evoluzione. Cù l'enfasi di u prugramma in furnisce scelta è flessibilità, i venditori anu più cuntrollu di e so strategie di marketing digitale è ponu sceglie i fornitori è i servizii chì si adattanu megliu à i so bisogni.

A capacità di selezziunà fornitori certificati cum'è Sokal assicura chì i rivenditori Kia ponu accede à soluzioni di marketing digitale di alta qualità per aiutà à prosperà in u mercatu competitivu di l'oghje.

Definizione:

- Programma di u situ web digitale Kia: Un prugramma chì offre à i Retailers Kia una gamma di servizii di marketing digitale, cumprese siti web è opzioni di publicità.

- Sokal: Un fornitore certificatu in u prugramma di u situ web digitale Kia, chì offre soluzioni di marketing digitale per i concessionari Kia.

Fonte: (Nisun URL furnitu)