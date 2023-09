Clubhouse si trasforma in una app di messageria audio

Clubhouse, l'app audio suciale chì hà guadagnatu pupularità durante a pandemia di COVID-19, hè sottumessu à un rebranding mentre cambia u so focus per diventà una piattaforma di messageria audio. Inizialmente lanciata cum'è una app iOS solu per invitu, Clubhouse s'hè allargatu à Android in 2021, ma hà sperimentatu un calatu in l'usu postu chì u mondu hà riapertura post-pandemia.

In l'aprili di questu annu, a cumpagnia hà pigliatu a decisione difficile di licenziari u 50 per centu di u so persunale per via di i cambiamenti di l'abitudini di l'utilizatori. I cofundatori Paul Davidson è Roshan Seth anu ricunnisciutu chì era diventatu più sfida per l'utilizatori per truvà i so amichi è impegnà in lunghe conversazioni nantu à a piattaforma. Cù l'aumentu di e funzioni di sala di chat audio in altre app di e social media cum'è X's Spaces, hè diventatu chjaru chì Clubhouse avia bisognu di evoluzione per esse pertinenti.

Per adattà à u paisaghju cambiante, Clubhouse hà introduttu una nova funzione chjamata "Chats", chì offre conversazioni di gruppu solu di voce cù i participanti selezziunati. In un post di blog, a cumpagnia hà descrittu Chats cum'è una fusione di testi di gruppu è Stories d'Instagram, induve e persone ponu cunnette via voce è passanu menu tempu à scrive. Stu cambiamentu versu a messageria audio darà à l'utilizatori l'uppurtunità di avè chats di voce cù i so amichi invece di trasmette à un publicu in diretta.

Ancu se a trasfurmazione di Clubhouse in una app di messageria audio hè vista cum'è una mossa audace, face una dura cumpetizione da e plataforme stabilite cum'è WhatsApp è TikTok di Meta. I fundatori ricunnosce i risichi implicati in stu pivot strategicu è speranu chì hà da pagà à longu andà.

In generale, mentre chì e sale di chat in diretta di Clubhouse seranu sempre dispunibili, u focusu rinnuvatu di a piattaforma nantu à a messageria audio riflette u so impegnu à adattà è stà pertinenti in un panorama di e social media chì cambia rapidamente.

Fonti:

