A Tecnulugia AESOP è a Salute SOAP Collaboranu per creà Profili di Pazienti di Precisione

A startup AI medica taiwanese AESOP Technology hà assuciatu cù a piattaforma AI di conversazione è generativa SOAP Health per sviluppà una nova piattaforma chjamata Precision Patient Profiles. Questa cullaburazione unisce e tecnulugia di e duie urganisazioni per offre à i medichi una vista più cumpleta di l'infurmazioni di i pazienti.

I Profili di Pazienti di Precisione combinaranu l'apprendimentu automaticu di l'AESOP è l'utile di analisi di dati attivatu da AI, DxPrime, cù l'assistente AI medicale di SOAP focalizatu in l'assunzione di i pazienti. Uniscendu i dati di u sistema di registri medichi d'urgenza cù i dati riportati da i pazienti, a piattaforma hà per scopu di aiutà i fornituri à ottene una panoramica megliu di i so pazienti. Questu, à u turnu, hè previstu di migliurà u prucessu di diagnosi, i rivenuti è l'efficienza di u flussu di travagliu.

Jeremiah Scholl, u cofundatore è u capu di produttu di AESOP Technology, hà manifestatu eccitazione annantu à a joint venture, dicendu: "A nostra missione cumuna hè di sfruttà a putenza di l'IA per migliurà i risultati di i pazienti è l'efficienza clinica, è sta cullaburazione hè un gran salto. per rializà stu impegnu ".

Atlas Health è Myndshft s'uniscenu per automatizà i prucessi d'autorizazione previa

A cumpagnia di cura basata in valore Myndshft è a cumpagnia filantropica d'automatizazione di l'aiutu Atlas Health anu unitu forze in un sforzu per aiutà i pazienti di e cumunità marginalizate à accede à i fornitori di cura. A cullaburazione cumminarà e so rispettive soluzioni d'automatizazione di l'autorizazione previa è l'assistenza à i pazienti.

A cullaburazione hà per scopu di affruntà e barriere amministrative in i sistemi di salute è di rinfurzà i flussi di travagliu. Utilizendu a tecnulugia d'autorizazione preventiva di punta di Myndshft à fiancu à a piattaforma di aiutu filantropicu di Atlas Health, l'accessu è e suluzioni di accessibilità per i pazienti cù droghe d'altu costu ponu esse automatizati da a fine à a fine.

Ethan Davidoff, CEO di Atlas Health, hà evidenziatu a visione daretu à a cullaburazione, dicendu: "U nostru scopu di Atlas Health hè sempre statu di ottene assistenza sanitaria accessibile à quanti pazienti u più prestu pussibule. Cù a megliu tecnulugia d'autorizazione preventiva di Myndshft cumminata cù a nostra piattaforma di aiutu filantropicu, seremu capaci di automatizà l'accessu è e soluzioni di accessibilità per i pazienti cù droghe d'altu costu, end-to-end.

ProgenyHealth è a Scelta di Salute Comunitaria Cullabureghjanu per Espandà i servizii di salute di e donne

ProgenyHealth, una startup per a salute di e donne, basata in Pennsylvania, hà assuciatu un partenariatu cù l'urganizazione di assistenza senza prufittu di u Texas Community Health Choice per espansione i servizii di salute di e donne in Houston. Questa cullaburazione hà per scopu di sustene a maternità è a gestione di l'assistenza NICU, è ancu i servizii di assicuranza di pagamentu è validazione.

ProgenyHealth furnisce un supportu per a gestione di i casi di maternità, l'utilizazione di NICU è a gestione di i casi, è i servizii di assicuranza è validazione di pagamentu. Questi servizii seranu integrati in u prugramma Texas STAR di Medicaid, chì copre e famiglie è i zitelli à pocu redditu. Inoltre, a cullaburazione implicarà u prugramma Texas CHIP Perinate Unborn, chì offre una copertura perinatale per i zitelli nascuti di e donne incinte inelegibili per Medicaid.

Lisa Wright, CEO di Community Health Choice, hà enfatizatu l'impattu pusitivu di a cullaburazione, dicendu: "E cumunità più sane sò cumunità più forti, è a nostra nova cullaburazione strategica cù ProgenyHealth hà un impattu significativu nantu à millaie di membri di u nostru pianu è di i nostri residenti".

Definizione:

- AI: Intelligenza Artificiale, a simulazione di l'intelligenza umana in e macchine.

- Apprendimentu automaticu: Un sottumessu di AI chì permette à i sistemi di amparà è di migliurà da l'esperienza senza esse programati esplicitamente.

- Autorizazione previa: Un prucessu induve i fornituri di assistenza sanitaria anu da ottene l'appruvazioni da un assicurante prima chì certi medicazione, trattamenti o prucedure sò eligibili per a cobertura.

- Medicaid: Un prugramma di assistenza sanitaria in i Stati Uniti chì furnisce una cobertura medica à l'individui è e famiglie à pocu redditu.

– NICU: Unità di Cura Intensiva Neonatale, una unità specializata chì furnisce cure mediche intensive per i neonati.

- Perinatale: Riferendu à u tempu immediatamente prima è dopu à a nascita.

