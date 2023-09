MTV Partenarii cù Snapchat per Votà à i Video Music Awards

MTV hà cullaburatu cù Snapchat per permette à l'utilizatori di votu per una categuria di Premii di Musica Video attraversu a funzione di lenti di Snapchat. Sfrutendu u Kit di Camera di Snap, a cumpagnia di divertimentu integrerà l'esperienze basate in a realtà aumentata (AR) in u spettaculu di premiazione. Una volta chì i trè finalisti sò scelti per a categuria Best New Artist, l'utilizatori ponu utilizà una Lente speciale creata da Saucealitos per fà i so voti signalendu unu, dui o trè cù i so dite per selezziunà un artista. Ancu s'ellu resta incertu se u numeru di voti ricevuti attraversu Snapchat avarà un impattu significativu nantu à u cuntu finali, seranu inclusi in u conte generale.

In più di a funzione di votu, MTV hà ancu annunziatu chì un AR Moonperson apparirà in tuttu u livestream POV VMA cù selfie sottumessi da i fan. In precedenza, a cumpagnia di divertimentu usava un metudu tradiziunale di fà chì e persone sottumettenu selfie per via di una forma prima di l'avvenimentu. Quist'annu, l'utilizatori ponu ancu pruvà un effettu AR Moonperson chì prughjetta u Moonperson in e so case. Selezziunendu un selfie da u so rollu di càmera, ponu tistimunià a Lunapersona chì fluttua cù a so faccia visibile in a visiera.

Snapchat, principarmenti populari trà u gruppu di età da 13 à 24, hè una piattaforma ideale per u publicu di destinazione di MTV. Ancu se Snapchat hà prisentatu i VMA di l'annu passatu in a so pagina Stories, sta cullaburazione marca a prima cullaburazione ufficiale trà Snapchat è MTV per un premiu. Snapchat hà prima assuciatu cù festivals di musica, artisti in tour, è tornei sportivi per presentà l'esperienze AR à i fan.

Snap, a sucietà madre di Snapchat, hè stata sempre più cuncentrata nantu à e soluzioni di càmera di marca è basate in AR per guidà i rivenuti. In marzu, a cumpagnia hà lanciatu AR Enterprise Services (ARES), chì offre strumenti cum'è AR Try-On è visualizazione di prudutti 3D. In April, Snap hà introduttu u produttu AR Mirrors sottu ARES, chì permette à e marche di integrà a so tecnulugia in spazi fisici. Attraversu cullaburazioni cù Live Nation è festival di musica, Snap hà cuntinuatu à espansione e so esperienze AR per impegnà l'utilizatori in modi innovatori.

