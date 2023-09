MTV Partenarii cù Snapchat per integrà Esperienze AR per u Votu di i Premii di Musica Video

MTV hà unitu e forze cù Snapchat per permette à l'utilizatori di votu per una categuria à i prossimi Video Music Awards (VMA) cù lenti basati in AR di Snapchat. Sfruttendu u Kit di Camera di Snap, MTV hà u scopu di incorpore esperienze di realtà aumentata (AR) in u spettaculu di premiazione.

Una volta chì i trè finalisti per a categuria Best New Artist sò determinati, l'utilizatori di Snapchat anu l'uppurtunità di scaccià i so voti cù una lente speciale creata da Saucealitos. Segnalendu a so scelta cù unu, dui, o trè dita, l'utilizatori ponu selezziunà l'artista chì volenu vutà. Ancu s'ellu resta incerta quant'è l'impattu di u votu Snapchat averà nantu à u cuntu finali, ogni votu conta.

Durante u livestream VMA, MTV pensa à visualizà un AR Moonperson, cù selfie inviati da i fan, in tuttu l'avvenimentu. Cum'è un toccu nostalgicu, MTV hà dumandatu à e persone di mandà i so selfie in anticipu cù una forma tradiziunale.

Per impegnà più i telespettatori, l'individui ponu sperimentà l'effettu AR Moonperson, prughjettendu in e so case. Selezziunate un selfie da u so rollu di càmera, ponu tistimunià a Luna flottante cù a so propria faccia visibile in a visiera.

L'utilizatori di Snapchat ponu accede à queste sperienze AR à partesi da 11 AM ET u 12 di settembre, parechje ore prima chì a VMA cumencia à 8 PM ET.

Mentre i VMA precedenti di MTV anu registratu 40.1 milioni d'interazzione in e piattaforme populari di e social media cum'è Facebook, Instagram, Twitter è YouTube, Snapchat era assente da a lista. Tuttavia, MTV hà ricunnisciutu chì Snapchat hè adattatu per u so publicu di destinazione di 13 à 24 anni.

Sta cullaburazione cù MTV marca l'entrata ufficiale di Snapchat in u spaziu di premiazione cù u so Camera Kit. In precedenza, Snap avia assuciatu cù diversi festivali di musica, artisti in tour, è tornei sportivi per presentà l'esperienze AR à i fan. A squadra di football di LA Rams, per esempiu, hà utilizatu a tecnulugia Snapchat in u stadiu per vede i fanali nantu à u grande schermu.

L'enfasi di Snap nantu à e soluzioni di càmera di marca è basate in AR hè diventata sempre più evidenti. In più di cullaburazione cù i festivals di musica, a cumpagnia hà lanciatu AR Enterprise Services (ARES) chì offre strumenti cum'è AR Try-On è visualizazione di prudutti 3D. Snap hà ancu introduttu AR Mirrors, chì permette à e marche di integrà a so tecnulugia in spazi fisici.

Fonti:

- MTV

– Snap