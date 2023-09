Starfield Guide: How to Find and Master the Wakizashi Katana

Starfield offre una varietà di armi per i ghjucatori per persunalizà i so caratteri è stili di ghjocu. Una di l'armi standout hè u Wakizashi, una katana chì permette à i ghjucatori di impegnà in cumbattimentu strettu. Cù e cumpetenze ghjuste, u Wakizashi pò trattà danni massivu è furnisce vantaghji unichi cum'è effetti sanguinanti è danni aumentati contru l'omu.

Per truvà u Wakizashi in Starfield, i ghjucatori anu bisognu di viaghjà à a cità luminescente Neon in Volii Alpha, situatu in u sistema stella Volii. A cità hè a sud-est di u locu di partenza, a galaxia Alpha Centauri, è si pò accede dopu à compie uni pochi di missioni principali. Una volta in Neon, i ghjucatori anu da andà in u distrittu di Ebbside vicinu à l'Hotel Volii.

Quì, i ghjucatori truveranu Frankie's Grab + Go, una buttrega cù una entrata secreta à l'ascoltamentu di u Sindicatu Seokguh. U modu più faciule per entre hè di cunvince u pruprietariu di a tenda, Franchesca Moore, per apre a porta per voi. In alternativa, i ghjucatori ponu pickpocket a so keycard. Una volta à l'internu di l'ascolta, i ghjucatori anu da esplorà l'edificiu finu à truvà un casu d'arme giallu nantu à una tavola. Dentru u casu hè u Syndicate Enforcer, un Wakizashi epicu.

Un altru modu per acquistà u Wakizashi implica unisce à i Strikers, una banda rivale di u Sindicatu Seokguh. Mentre i ghjucatori avanzanu in a narrativa laterale chì implicanu i Strikers, eventualmente anu a pussibilità di cumprà un Wakizashi cumuni da u venditore d'armi Hatchet.

Per maximizà cumplettamente u putere di u Wakizashi, i ghjucatori anu da fucalizza nantu à l'aghjurnamentu di l'attributi di caratteri specifichi. In l'Arburu di Combattimentu, cumpetenze cum'è Crippling è Dueling ponu aumentà a produzzione di danni è a sopravvivenza. In l'Arburu Fisicu, cumpetenze cum'è Arti Marziali è Rejuvenation aumentanu e probabilità di colpi critichi è rigeneranu a salute.

Cù sti cumpetenze, i ghjucatori ponu diventà un cyber ronin imparable, tagliendu i nemici cun facilità. L'alta produzzione di danni di u Wakizashi permette à i ghjucatori di sbattà rapidamente i nemici, facendu un'arma formidabile contr'à l'omu è a criatura. Tuttavia, i patroni ponu esse bisognu di più sforzu per via di a so salute aumentata è e resistenze.

In generale, a katana Wakizashi hè un'arma putente in Starfield chì pò esse ottenuta attraversu locu specifichi è quests. Cù e cumpetenze ghjuste è l'aghjurnamenti, i ghjucatori ponu diventà cumbattenti di melee mortali è gode di l'esperienza soddisfacente di manighjà una katana in un ambiente futuristicu.

