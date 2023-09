U misteru di l'ambasciadore Mario: u novu rolu di Charles Martinet

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, u leggendariu attore di voce Charles Martinet ùn hà più ritrattu Mario in futuri ghjochi Nintendo. Invece, assumerà u rolu di "Mario Ambassador". Questu annunziu hà lasciatu i fanni cunfusi è curiosi di ciò chì sta nova pusizioni implica è perchè Martinet ùn hè più voce à l'amata idraulicu italo-americanu.

Per risponde à queste dumande, Nintendo è Martinet anu publicatu un simpaticu video in quale discutanu u so passatu inseme è a so amicizia. Mentre u video include aneddoti persunali è ricordi, prova ancu di mette in luce u rolu di "Mario Ambassador". Tuttavia, a spiegazione resta vaga.

In u video, u direttore di ghjocu Shigeru Miyamoto elogia Martinet per a so dedicazione à sparghje l'alegria è mette un sorrisu nantu à a faccia di e persone attraversu u so ritrattu di Mario. Miyamoto dichjara chì Martinet hà da cuntinuà à viaghjà in u mondu, scuntrà i fan, è eseguisce e voci familiari à l'avvenimenti, firmà autografi è impegnà cù a cumunità. Tuttavia, u video ùn riesce à revelà quale sarà a voce di Mario in futuri ghjochi o perchè Martinet ùn hè più in u rolu dopu à quasi 30 anni.

Ancu s'è i specifichi di u novu rolu di Martinet cum'è "Mario Ambassador" ùn sò micca chjaru, hè evidenti chì Nintendo apprezza u so ritrattu iconicu di u caratteru. A cumpagnia vole à mantene a magia chì Martinet porta à u rolu, ancu s'ellu ùn hè micca cast in futuri ghjochi di Mario.

Mentre i fan aspittàvanu ansiosamente a liberazione di Super Mario Bros. Wonder u 20 d'ottobre, si dumandanu quale sarà avà a voce di Mario è ciò chì questu significa per u futuru di a franchise. Uttrovi serà un mesi di nostalgia è di reinvenzione per i fan di Mario, postu chì u ghjocu piglia una nova direzzione di ghjocu cù un novu attore di voce chì guida a strada.

