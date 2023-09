Microsoft annuncia l'impegnu di Copilot Copyright per affruntà i prublemi di l'utilizatori

Microsoft hà fattu un passu significativu per affruntà e preoccupazioni relative à una potenziale violazione di copyright cù u so Copilot alimentatu da AI. A cumpagnia hà introduttu recentemente u so Copilot Copyright Commitment, chì assicura à l'utilizatori chì ponu utilizà i servizii Copilot senza preoccupassi di e violazioni di copyright.

Cù u Copilot Copyright Commitment, Microsoft assume a rispunsabilità per qualsiasi prublemi legali chì ponu nasce da l'usu di i servizii Copilot. Questu include a difesa di l'utilizatore è copre ogni ghjudiziu o accordu avversu, sempre chì l'utilizatori aderiscenu à e linee guida di Microsoft è i filtri di cuntenutu. Stu impegnu hè destinatu à attenuà e preoccupazioni suscitate da i clienti corporativi chì sò stati preoccupati per i risichi di violazione di copyright.

Copilot di Microsoft integra l'AI generativa in e so app d'usu di ogni ghjornu cum'è Word, Excel è Teams. Introduce ancu una nova funzione chjamata Business Chat chì genera aghjurnamenti da fonti di dati cum'è email è riunioni. Per rispettà i diritti d'autore di l'autori, Microsoft hà custruitu guardrails impurtanti, cumprese filtri è altre tecnulugia destinate à riduce a probabilità di rinvià u cuntenutu infractor.

Mentre l'annunziu di u Copilot Copyright Commitment hè significativu, i dettagli di l'impegnu sò cruciali per i creatori di cuntenutu. Capisce i termini è e cundizioni di questu impegnu aiutarà l'utilizatori à capisce megliu a prutezzione chì Microsoft offre è cumu si allinea cù e so propiu bisogni è aspettative.

Hè impurtante nutà chì ùn ci hè micca una relazione finanziaria trà Microsoft è l'autore di stu articulu, è l'autore ùn vende micca i prudutti Microsoft. Tuttavia, l'autore mette in risaltu u valore di un prucessu assai focalizatu offrittu per aiutà l'urganisazioni à s'alignà nantu à l'opportunità basate in IA. Questu include seminarii è workshop chì ponu aiutà i travagliadori di a cunniscenza à diventà più produttivi utilizendu strumenti cum'è ChatGPT è Microsoft 365 Copilot.

In cunclusione, u Copilot Copyright Commitment di Microsoft furnisce rassicurazione à l'utilizatori preoccupati per a violazione di copyright quandu utilizanu servizii Copilot. Pigliendu a rispunsabilità per i prublemi legali è incorpore filtri è tecnulugia per riduce a probabilità di violazione di cuntenutu, Microsoft hà per scopu di affruntà i prublemi di l'utilizatori è prutegge i so interessi.

