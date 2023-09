L'aghjurnamenti di settembre 2023 d'Android portanu un supportu FIDO2 migliuratu per i PIN

Google lancerà l'aghjurnamenti di u sistema per Android in settembre 2023, chì includenu diversi miglioramenti è funzioni novi. Queste aghjurnamenti sò spediti attraversu u Play Store è copre i cumpunenti core di u sistema operativu, è ancu app cum'è Play Services è Play Store.

Una aghjurnazione notevule per questu mese hè u supportu migliuratu per u standard di sicurezza FIDO2 in Android. FIDO2, comunmente utilizatu per l'autentificazione à dui fattori, hà guadagnatu pupularità in l'industria tecnologica cù l'intruduzioni di metudi di login senza password. Per rinfurzà a sicurità, Android supporterà avà l'aghjunzione di un PIN per prutege e chjave. I specifichi di stu supportu ùn sò ancu cunnisciuti, ma puderia implicà l'ingressu di un PIN per una chjave di sicurezza FIDO2 cunnessa o aghjunghje un PIN per i telefoni Android chì servenu cum'è chjavi FIDO2 stessi. Più dettagli seranu revelati quandu a versione di Google Play Services 23.35 hè liberata.

Inoltre, Google Wallet riceverà migliure minori, cum'è novi paràmetri di preferenza di e-mail è una sperienza di gestione di carte megliu per l'utilizatori in Giappone. U Play Store introduverà una nova pagina di paràmetri chì simplificà e scelte di sondaggi per l'utilizatori.

In generale, sti aghjurnamenti dimustranu l'impegnu cuntinuu di Google per rinfurzà l'esperienza Android è furnisce l'utilizatori cù funzioni di sicurezza mejorate.

