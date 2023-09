Settimana di Connettività Digitale è Lifeline Awareness: Rende i servizii di voce è di banda larga accessibili à tutti

In u mondu interconnessu d'oghje, l'accessu à i servizii di voce è di banda larga ùn hè micca solu una comodità, ma una necessità. Fornisce una linea di salvezza per l'aiutu d'emergenza, permette a cumunicazione cù i servizii di u guvernu, cunnetta l'individui à e risorse di a cumunità, è mantene l'amichi è a famiglia cunnessi. Tuttavia, micca tutti ponu permette u costu di sti servizii vitali, è parechje famiglie in i Stati Uniti restanu senza cunnessione.

Ricunnoscendu l'impurtanza di a voce è l'accessu à a banda larga per l'individui è i veterani à pocu redditu, a Cummissione Federale di Comunicazioni (FCC) è a Cummissione di u Serviziu Pùblicu di Michigan (MPSC) anu collaboratu per rende questi servizii più accessibili. Attraversu u prugramma Lifeline Assistance è u Programma di Connettività Affordable, i cunsumatori eligibili ponu riceve un scontu nantu à i so carichi mensili per u serviziu di voce è di banda larga.

I Programmi di Connettività Lifeline è Affordable furnisce un scontu di fattura mensile à i cunsumatori eligibili à pocu redditu, cumpresi quelli chì participanu à u Prugramma di Pensione di Veterani. I participanti anu l'opzione di applicà u so scontu Lifeline à a voce, a banda larga o un pacchettu di voce-banda larga, mentre chì u scontu ACP hè applicatu specificamente à u serviziu di banda larga.

Inoltre, a FCC hà stabilitu Programmi Enhanced Link-Up and Lifeline for Tribal Lands, ricunnoscendu i bisogni unichi di l'individui in queste zone. E regule di eligibilità per u Programma Lifeline sò ancu aghjurnate per prevene a duplicazione di supportu è assicurà chì solu quelli chì ne anu veramente bisognu ricevenu sta assistenza vitale.

A Settimana di Connettività Digitale è Lifeline Awareness, proclamata da u guvernatore Gretchen Whitmer, hà u scopu di aumentà a sensibilizazione nantu à a dispunibilità di questi prugrammi è incuragisce i citadini eligibili à iscrive. Diverse urganisazioni, agenzie di guvernu, dirigenti di l'industria è difensori di i cunsumatori uniscenu forze per educà i residenti nantu à i prugrammi statali è federali per a connettività di voce è di banda larga.

Nisun citatinu ùn deve esse senza telefuninu o serviziu di banda larga solu perchè ùn si pò permette. Promutendu Lifeline è u Prugramma di Connettività Affordable, pudemu assicurà chì tutti i citadini americani anu accessu à servizii di voce è di banda larga à prezzi accessibili.

