Unisciti à noi à u Harrison Park Seniors Center ogni mercuri matina per una sessione di eserciziu divertente è gentile chjamata Yoga per principianti. Questa classe hè specificamente pensata per l'anziani è accoglie i so bisogni è capacità unichi. Sè vo site un principiante o avete qualchì sperienza cù u yoga, site benvenutu à unisce à noi.

L'atmosfera in u Harrison Park Seniors Center hè sempre amichevule è accogliente. Hè una grande opportunità per scuntrà individui simili chì anu interessatu à stà attivu è divertevi. A classa hè aperta à tutti l'età di 55 anni è sopra, è ùn hè necessaria una sperienza previa.

Per participà, ci hè un costu di $ 2 cullate u ghjornu di a classe. Questa tarifa aiuta à copre e spese di gestisce u prugramma è assicura chì ferma assequible per tutti. A classa dura da 10:00 am à 12:00 pm, chì permette assai tempu per i participanti per impegnà in diversi esercizii è tecniche di rilassazione.

Sè vo circate un modu di rinvià à a vostra cumunità, l'opportunità di vuluntariu sò dispunibuli à u Harrison Park Seniors Center. Sò sempre in cerca di individui dedicati chì ponu aiutà cù diverse attività è prugrammi. Sè site interessatu, chjamate 289/259-2862 per più infurmazione.

Principianti Yoga per Anziani à Harrison Park Seniors Center furnisce un approcciu olisticu à u benessere per l'adulti anziani. Hè un'uppurtunità di migliurà a forza, a flessibilità è l'equilibriu mentre prumove ancu u benessiri mentale è emutivu. L'eserciziu regulare hè essenziale per mantene un modu di vita sanu, è sta classa offre un ambiente sicuru è di sustegnu per l'anziani per impegnà in attività fisica.

Fonti: Harrison Park Seniors Center

Definizione:

- Principianti Yoga: Una pratica di yoga specificamente pensata per e persone chì sò novi à u yoga è ponu esse bisognu di mudificazioni.

– Anziani : individui da 55 anni è sopra.

– Voluntariu: L'attu di offre u so tempu è servizii per aiutà cù diverse attività o prugrammi senza compensazione monetaria.