L'AirPods Pro di seconda generazione d'Apple Cambia à USB-C per a Case di Ricarica

Apple hà annunziatu durante l'avvenimentu di l'iPhone 15 chì l'AirPods Pro di seconda generazione vene avà cun un casu di carica USB-C. Questu hè un cambiamentu significativu chì significa chì l'AirPods Pro avà aduprà u listessu caricatore cum'è l'iPad è u MacBook, chì permette à l'utilizatori di utilizà qualsiasi cable USB-C chì anu dispunibule. A dimensione compatta è a capacità di a batteria di l'AirPods Pro facenu cumpatibile cù una gamma di cavi USB-C, assicurendu a cunvenzione per l'utilizatori.

Inoltre, i novi AirPods Pro cuntinueghjanu à sustene a carica wireless, dendu à l'utilizatori a flessibilità di carricà i so cuffie senza avè bisognu di cavi. In quantu à a prutezzione, ci hè stata una ligera migliione in a resistenza à a polvera è à l'acqua di l'AirPods Pro. Avà presentanu una classificazione IP54, chì furnisce una certa difesa contr'à e particelle di polvera è spruzzi d'acqua. Tuttavia, l'utilizatori anu da evità di immerse l'AirPods Pro in acqua.

Ancu s'ellu ùn ci hè micca nutizie per quandu l'altri versioni di AirPods seguitanu, hè anticipatu chì stu cambiamentu à USB-C serà aduttatu in mudelli futuri. U prezzu di i novi AirPods Pro resterà à $ 249 in i Stati Uniti è in altri 30 paesi, è seranu dispunibili per a compra à partesi da u 22 di settembre.

In generale, sta mossa à a carica USB-C per l'AirPods Pro di seconda generazione offre una cumpatibilità più grande è comodità per l'utilizatori, è ancu una prutezzione mejorata contra a polvera è l'acqua. Apple cuntinueghja à rinfurzà i so prudutti per risponde à i bisogni evolutivi di i so clienti.

