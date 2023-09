Prezzi bassi di tutti i tempi nantu à u novu MacBook Air M15 2-inch d'Apple è più

Sè vo site in u mercatu per un novu MacBook o iPad Pro, ci sò alcune grandi offerte dispunibili avà. U novu MacBook Air M15 2-inch d'Apple hè attualmente in vendita per un prezzu bassu di tutti i tempi di $ 1,299, chì hè $ 200 di u prezzu di solitu. Stu mudellu vene cun una capacità di almacenamento di 512 GB è presenta un display Liquid Retina di 15.3 inch, prestazioni Apple Silicon, è una vita di bateria di 18 ore. U risparmiu hè ancu applicatu à u mudellu 256GB, chì hè avà dispunibule per $ 1,099.

Per l'utilizatori di l'iPad Pro, a Tastiera Magica di 11 inch di Apple hè attualmente scontata à $ 209.99, da $ 299. Stu teclatu hè cumpatibile cù tutti l'ultimi iPads d'Apple, cumprese a serie M2 è M1, è ancu cù l'ultime iPad Air. Offre una sperienza di scrittura mejorata cù tasti retroilluminati è un trackpad integratu. U teclatu si cunnetta à l'iPad utilizendu u Smart Connector d'Apple, eliminendu a necessità di carica è a cunnessione Bluetooth.

Sè vo circate un caricatore portable, UGREEN hà liberatu un novu 10,000mAh MagSafe Power Bank. Stu bancu di energia hà una bobina MagSafe è pò furnisce una velocità di carica di 7.5 W à l'iPhone è una velocità di 15 W à i dispositi Android. Hà ancu dui porti supplementari per carricà altri dispositi. U power bank hè attualmente in vendita per $ 48.99, da $ 70.

Queste offerte offrenu un grande risparmiu nantu à l'ultimi dispositi è accessori d'Apple, facendu u tempu perfettu per aghjurnà a vostra tecnulugia. Ùn mancate micca questi sconti!

Fonti:

- Articulu fonte: 9to5Toys (ligame micca furnitu)

- Definizioni:

- MacBook Air: a linea Apple di laptop ligeri è portatili

- Magic Keyboard: l'accessoriu di u teclatu Apple per iPad Pro

- MagSafe: u sistema di carica magneticu di Apple

- Display Retina Liquid: A tecnulugia di visualizazione di Apple cù alta risoluzione è culori vibranti

- Apple Silicon: Processori cuncepiti da Apple per i computer Mac

- USB-C: Un tipu di cunnessu è cable cumunimenti utilizatu per a carica è u trasferimentu di dati

- Smart Connector: Tecnulugia di cunnessione proprietaria di Apple per l'accessori

- Thunderbolt: Un standard di cunnessione di dati è display d'alta velocità

- USB-A: Un tipu di cunnessu è cable comunmente utilizatu per a carica è u trasferimentu di dati