Samsung Galaxy Buds 2 Pro scontu per a stagione di ritornu à a scola

Attenzione à tutti l'amatori di cuffie! Samsung offre un affare fantasticu nantu à i so Galaxy Buds 2 Pro ghjustu à tempu per a stagione di ritornu à a scola. L'auriculari wireless sò attualmente in vendita cù un scontu di 23 per centu, chì riduce u prezzu da $ 230 à $ 178. Questu hè u prezzu più bassu chì avemu vistu da u Black Friday. Ciò chì hè ancu megliu hè chì tutti i trè culori di u Galaxy Buds 2 Pro sò inclusi in a vendita, cù u mudellu biancu chì hè prezzu un dollaru menu di l'opzioni di grafite è bora purple.

U Galaxy Buds 2 Pro rapprisenta una mellura significativa rispetto à i mudelli precedenti. E versioni precedenti, cum'è Galaxy Buds Live, mancavanu di annullamentu di u rumore efficace, mentre chì l'uriginale Galaxy Buds Pro avia prublemi cù u bloccu di u sonu è a qualità. In a nostra rivista, avemu attribuitu à u Galaxy Buds 2 Pro un punteggio di 86, elogiando e so capacità di annullamentu di u rumore rinfurzatu è a so adattazione. A durata di a bateria, chì dura per circa cinque ore di ascolta cuntinua, resta simile à u so predecessore. A qualità di a chjama hè stata ancu cunsistente.

Questi Galaxy Buds 2 Pros scontati facenu parte di "l'avvenimentu Smart Home" di Samsung in Amazon, chì include altre offerte eccitanti. Per esempiu, u 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor hè attualmente 29 per centu, scendendu da $ 1,400 à $ 1,000. Inoltre, u Galaxy Watch 5 40mm LTE hè dispunibule à un prezzu scontu di $ 230, da $ 330. Altri gadgets Samsung, cum'è u Galaxy Z Flip 5G Cell Phone, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, è a Pro Ultimate microSD Memory Card, sò ancu attualmente in vendita.

