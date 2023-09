Sicondu Counterpoint Research, Samsung è Apple sò l'attori dominanti in u mercatu glubale di i telefoni smartphones, cù Samsung ligeramente svantaghju Apple in termini di quota di mercatu. Per stabilisce più a so pusizioni in u mercatu, Samsung si rivolge u so focus à i smartphones plegabili.

À u recente avvenimentu "Unpacked" tenutu in Corea di u Sud, Samsung hà presentatu u so novu Galaxy Z Fold 5 è Galaxy Z Flip 5. Questi dispositi mostranu l'impegnu di Samsung à a tecnulugia plegable è rapprisentanu u futuru di i telefoni intelligenti. Questa mossa di Samsung hè rinfrescante, postu chì porta qualcosa di novu è sfarente à u mercatu di smartphone, chì hè stata dominata da i dispositi rettangulari cù migliure incrementali in a velocità di u processatore è a qualità di càmera.

A sfida più grande per Samsung hè di cunquistà l'utilizatori di l'iPhone è di cunvince à passà à i telefoni pieghevoli Android. Apple hà criatu un forte ecosistema di app exclusivi, accessori è servizii di abbonamentu chì facenu difficultà per l'utilizatori di abbandunà. Una app di lock-in populari per Apple hè iMessage, chì offre u sparte d'imaghjini è video di alta qualità. L'utilizatori d'Android, invece, sperimentanu limitazioni quandu scrivite immagini è video à l'utilizatori di iOS.

Mentre i telefunini plegabili di Samsung ùn puderanu micca cambià stu aspettu, ponu indirizzà l'utilizatori chì sò menu dedicati à l'ecosistema Apple è incuraghjenu à fà u cambiamentu. Samsung hà ancu lanciatu annunzii chì audavanu l'utilizatori di l'iPhone à cambià à i so dispositi pieghevoli.

Tuttavia, Apple puderia disturbà i piani di Samsung liberando u so propiu dispositivu plegable. Mentre ùn ci hè micca cunfirmazione ufficiale, i rumuri suggerenu chì Apple cunsidereghja un iPad plegable. Apple hà una storia di osservà u mercatu è fà una mossa quandu u tempu hè ghjustu.

U mercatu di u telefuninu plegable hè sempre relativamente chjucu cumparatu cù u mercatu generale di i telefoni intelligenti, ma cù Samsung guidanu a strada, a chjave hè di cunvince l'utilizatori di l'iPhone per cambià. Resta da vede se i telefuni plegabili di Samsung ponu scuzzulà u mercatu è attruverà una nova onda di utilizatori di smartphone.

Fonte: Yahoo Finance, Counterpoint Research