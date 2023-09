Ottene finu à $ 1,000 di sconto nantu à a serie Galaxy Tab S9 di Samsung

A Discover Week di Samsung hè ghjunta è offrenu offerte incredibili nantu à i so ultimi gadgets. Un affare chì vale a pena esaminà hè a prumuzione nantu à a serie Galaxy Tab S9, perfetta se avete bisognu di una schermu più grande per i vostri travaglii di ogni ghjornu.

Cù sta prumuzione, Samsung riduce i prezzi finu à $ 1,000. U più grande scontu hè dispunibule per a Galaxy Tab S9 Ultra, cù un sconto di $ 1,000. A Galaxy Tab S9+ hè scontu di $ 920, è u più chjucu Galaxy Tab S9 riceve un scontu di $ 770.

Per prufittà di u scontu tutale, vi tuccherà à scambià un dispusitivu. Samsung offre u più altu valore di scambiu di $ 800 per a Galaxy Tab S8 Ultra è Galaxy Tab S9+. L'altri dui mudelli Tab S8 ponu ottene $ 700 off, è l'anzianu Galaxy Tab S7 hè valutatu à $ 500. I valori di scambiu per a Tab S9 cadenu ligeramente, ma pudete ancu risparmià grandi quandu u cummerciu in u vostru vechju dispositivu.

In più di u scontu di scambiu, Samsung mette in un aghjurnamentu di almacenamiento gratuitu. Questu significa chì tutti i mudelli di Tab S9 anu duppiatu u so almacenamentu, cù u Tab S9 più chjucu da 128GB à 256GB, è Tab S9+ è Tab S9 Ultra da 256GB à 512GB. A Tab S9 Ultra pò ancu saltà à 16GB di RAM è 1TB di almacenamiento, mentre chì a Tab S9 riceve un aghjurnamentu di RAM da 8GB à 12GB. Queste aghjurnamenti di almacenamiento è RAM valenu finu à $ 120.

Cum'è un bonus, Samsung offre un add-on di $ 99 per u Galaxy Watch 6 se cumprate un dispositivu di a serie Tab S9. Questu hè un scontu di $ 250 nantu à u smartwatch.

Cù tutti i scambii è i sconti, pudete uttene a Galaxy Tab S9 Ultra cumplettamente caricata per solu $ 519, da u so prezzu originale di $ 1,619.

Ùn mancate micca queste grandi offerte è promozioni. Visita u ligame sottu per più infurmazione.

