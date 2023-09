Galaxy S23 è Galaxy S22 in i Stati Uniti ricevenu l'aghjurnamentu di sicurezza Android di settembre

Samsung hà iniziatu à lancià l'aghjurnamentu di sicurezza Android di settembre per a so serie Galaxy S23 è Galaxy S22 in i Stati Uniti. L'aghjurnamentu affronta un totale di 62 vulnerabilità, cù a maiò parte di elli classificate cum'è alta in gravità. L'abbonati di Verizon cù i mudelli di telefuni Galaxy 2023 è 2022 sò stati i primi à riceve l'aghjurnamentu, chì hè avà diventatu dispunibule per altri fornitori wireless americani maiò.

Da i 62 patches di sicurità, 19 sò stati furniti da Google, cù 4 d'elli classificati cum'è critichi è 19 cum'è altu. A divisione di semiconduttori di Samsung hà cuntribuitu cù dui patch bassu è dui moderati. Samsung stessu hè stata rispunsevuli di 35 patch, affruntendu vulnerabilità in diverse applicazioni è funzioni, cumprese l'app Samsung Keyboard, paràmetri di sicurità, Dual Messenger, Samsung Knox AI, app per telefonu è messageria, è più.

A linea Galaxy S23 riceve a versione di firmware S91xUSQS1AWHD di l'aghjurnamentu, mentre chì a serie Galaxy S22 riceve a versione S90xBXXS6CWH6, chì pesa in 235MB. In Canada, i pruprietarii di a gamma media Galaxy A52 nantu à diversi trasportatori mobili ricevenu ancu u patch di sicurezza di settembre cù a versione di firmware A526WVLSAEWH1.

Hè impurtante micca di trascuratà queste aghjurnamenti in quantu indirizzanu vulnerabilità chì puderanu permette l'accessu micca autorizatu à l'infurmazioni persunali. Per installà l'aghjurnamentu, l'utilizatori ponu andà in Settings> Update Software> Download and install.

