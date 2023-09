Apple Partenarii cù Samsung per i Pannelli OLED in a Serie iPhone 15

Sicondu rapporti recenti, Apple s'appoghjarà à Samsung per furnisce a maiò parte di i pannelli OLED per a so prossima serie iPhone 15. Sta decisione hè ghjunta dopu chì i pannelli OLED di BOE fallenu a prova di cuntrollu di qualità d'Apple, purtendu a cumpagnia americana à vultà à u so cumpagnu coreanu.

Originariamente, LG è Samsung sò stati previsti per furnisce schermi LTPO OLED per l'iPhone 15 Pro è 15 Pro Max, mentre chì BOE duverebbe furnisce pannelli per schermi LTPS OLED in l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus. In ogni casu, Apple hà truvatu chì i prudutti di BOE ùn anu micca risponde à i so bisogni, chì li hà incitatu à riassignà i so ordini à l'ultimu minutu. I rumuri suggerenu chì BOE hà avutu prublemi cù i buchi per Face ID, risultatu in a decisione di Apple di riassignà ordini.

Se BOE hè capaci di risolve questi prublemi à a fine, puderanu ancu riceve alcuni ordini per unità per esse fabricate in 2024. Tuttavia, ùn hè micca chjaru se BOE puderà scuntrà i normi di Apple.

Apple hè pronta à svelà i dispositi iPhone 15 oghje à 10 AM PDT, è ci sarà un live stream per i telespettatori. Eccu ciò chì pudemu aspittà da i telefoni standard iPhone 15 è e varianti Pro.

Definizione:

- OLED: Organic Light-Emitting Diode, una tecnulugia di visualizazione chì offre culori vibranti è neri profondi emettendu luce direttamente da pixel individuali.

- LTPO: Ossidu Policristallino à Bassa Temperature, una versione di a tecnulugia di transistor à film sottile (TFT) chì permette una efficienza energetica mejorata è una freccia di rinfrescante variabile nantu à i display.

- LTPS: Poly-Silicon à bassa temperatura, un materiale semiconduttore utilizatu in certi pannelli di visualizazione per rinfurzà a qualità di l'imaghjini è riduce u cunsumu di energia.

- Face ID: a tecnulugia di ricunniscenza faciale d'Apple utilizata per l'autentificazione sicura in i so dispositi.

