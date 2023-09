Samsung Fall Sale: Galaxy Watch 6 per $ 100 cù una nova compra di telefuninu

By

Samsung offre attualmente un affare tentativu cum'è parte di u so avvenimentu di vendita di caduta. I clienti ponu cumprà un Samsung Galaxy Watch 6 per menu di $ 100 quandu compranu un novu telefunu. I telefoni eligibili per questu bundle includenu u Samsung Galaxy S23 Ultra è u Samsung Galaxy Z Fold 5.

U Samsung Galaxy Watch 6, chì hè stata lanciata in Aostu cù un prezzu di partenza di $ 300, hè avà dispunibule à un prezzu significativamente ridutta di $ 100 attraversu questa offerta. Questu affare hè una grande opportunità per quelli chì pensanu à cumprà un smartwatch à fiancu à u so novu telefunu. U risparmiu varierà secondu a dimensione di l'orologio è a scelta trà l'opzioni di cunnessione Bluetooth o LTE.

Per a dimensione di basa di 40 mm cù cunnessione Bluetooth, u prezzu cum'è parte di u bundle hè $ 100. L'aghjurnamentu à l'opzione 44mm costarà $ 110, da u prezzu originale di $ 330. Da u latu LTE, e varianti 40mm è 44mm sò dispunibuli per $ 120 è $ 130 rispettivamente. A versione top-spec di l'orologio, chì hà un prezzu di vendita di $ 330, pò avà esse acquistatu per $ 130, risultatu in un risparmiu di $ 250.

Se un smartwatch ùn hè micca d'interessu, i clienti anu ancu l'opzione di cumprà u Galaxy Buds 2 Pro à un prezzu scontu di $ 50, un risparmiu di $ 130, quandu cumprà un telefunu. Queste cuffie wireless sò dispunibili in biancu, viola o grafite.

In alternativa, i clienti ponu sceglie di aghjunghje una Galaxy Tab S9 à a so cullezzione Android. Cù questu affare, ponu salvà finu à $ 230 nantu à a tableta beige 256 GB. U prezzu uriginale di a tableta hè $ 920, ma cù questa offerta, custarà solu $ 690, basta chì a compra include u Galaxy S23 Ultra.

Questu avvenimentu di vendita di caduta di Samsung presenta à i clienti opportunità eccitanti per salvà in diversi prudutti Samsung. Ch'ella sia un novu telefunu, un smartwatch, cuffie wireless, o una tableta, ci sò sconti dispunibili per ogni preferenza. Ùn mancate micca queste affare convincenti.

