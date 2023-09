Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Una Tavoletta Massiva cù Funzioni Impressive

Samsung hà ripresu una volta i limiti di a dimensione cù a so ultima tableta, a Galaxy Tab S9 Ultra. Cù una gigantesca schermu AMOLED di 14.6 inch è un disignu slim, sta tableta hè una putenza quandu si tratta di cunsumu multimedia.

Una di e caratteristiche spiccate di a Galaxy Tab S9 Ultra hè a so visualizazione stupente. Cù una risoluzione di 2,960 x 1,848 è un rapportu d'aspettu 16: 10, a pantalla hè perfetta per vede filmi è video. I culori sò vibranti è brillanti, è cù una freccia di rinfrescante di finu à 120 Hz, a tableta furnisce un scrolling fluidu è un input touch responsive. Inoltre, a tableta supporta HDR10+, rinfurzendu ancu più l'esperienza visuale.

In quantu à u hardware, u S9 Ultra hè impressiunamente magre, misura solu 0.21 inch di grossu è pesa 1.6 liri. Malgradu a so grande dimensione, Samsung hà sappiutu fà chì a tableta si senti solida è ben fatta. Hà ancu una certificazione IP68 di resistenza à l'acqua è a polvera, aghjunghjendu durabilità è tranquillità per quelli chì volenu gode di a so tableta in ogni locu, ancu vicinu à l'acqua.

U S9 Ultra eccelle ancu in prestazioni audio. Samsung hà imballatu parlanti eccellenti in a tableta, offre una qualità di sonu immersiva. Sia chì guardate i filmi o gode di a musica, l'esperienza audio in u S9 Ultra hè di prima qualità.

Mentre a tableta offre caratteristiche impressiunanti, vene cun uni pochi di inconvenienti. L'applicazioni Android ùn sò micca sempre ottimizzate per schermi più grandi, è a dimensione massiva di a tavuletta pò rende aggradèvule per mantene per periodi estesi. Inoltre, u S9 Ultra vene cun un prezzu elevatu, facendu un investimentu per quelli chì priorizanu un grande schermu è un hardware putente.

In cunclusioni, u Samsung Galaxy Tab S9 Ultra hè una tableta notevule chì offre una visualizazione stupente, hardware putente è audio immersivu. Pò esse micca per tutti per via di a so dimensione è u prezzu, ma per quelli chì valenu una schermu più grande è una sperienza multimedia d'alta qualità, u S9 Ultra vale a pena cunsiderà.

Definizione:

- AMOLED: Diode emettitore di luce organico a matrice attiva. Una tecnulugia di visualizazione chì offre culori vibranti è rapporti di cuntrastu altu.

- IP68: Una certificazione chì indica a resistenza di un dispositivu à l'acqua è a polvera.

- HDR10+: Un furmatu di alta gamma dinamica (HDR) chì aumenta a qualità visuale aumentendu u cuntrastu è a precisione di u culore.

Fonte: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review da Engadget è CNET