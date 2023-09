Samsung Galaxy S24 Ultra: Specifiche chjave filtrate per u prossimu flagship

Un informatore hà spartutu specificazioni chjave di l'attesu Samsung Galaxy S24 Ultra, suggerendu chì u smartphone flagship serà un dispositivu focalizatu in a produtividade. Sicondu a filtrazione, u Galaxy S24 Ultra hè previstu di presentà u Snapdragon 8 Gen 3 SoC è una configurazione di camera posteriore quad guidata da una camera primaria di 200 megapixel. Ci hè ancu rumore chì vene cun un display di freccia di rinfrescante di 120 Hz è frames di titaniu.

I presunte specificazioni sò stati spartuti da u tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh) in X (ex Twitter). A filtrazione suggerisce chì u Galaxy S24 Ultra funzionerà in Android 14 basatu annantu à One UI 6 è sportà un display QHD + Dynamic AMOLED LTPO di 6.8-inch cù una freccia di rinfrescante di 120Hz. L'alimentazione di u dispusitivu serà prubabilmente u Snapdragon 8 Gen 3 SoC di Qualcomm, chì hè ancu annunziatu, chì hè un aghjurnamentu da u Snapdragon 8 Gen 2 SoC truvatu in l'attuale serie Galaxy S23.

In quantu à e capacità di a camera, si dice chì u Galaxy S24 Ultra hà una configurazione di camera posteriore quad. Si dice chì a camera primaria hà un sensoru impressiunanti di 200 megapixel, accumpagnatu da un telephoto shooter 50-megapixel, un sensor 12-megapixel, è un sensor 10-megapixel. Per selfie è video chats, una camera frontale di 12 megapixel hè prevista.

Cuntinuendu a tendenza da u so predecessore, u Galaxy S24 Ultra hè prubabile di presentà una batteria 5,000mAh cù supportu di carica rapida 45W. Inoltre, Samsung hè rumore di utilizà frames di titaniu per una durabilità rinfurzata, una partenza da u chassis d'aluminiu vistu in i mudelli Galaxy S precedenti.

Mentre a data esatta di liberazione di a serie Galaxy S24 ùn hè ancu cunnisciuta, hè prevista per lancià in ghjennaghju o ferraghju di l'annu prossimu. U Galaxy S24 Ultra serà dispunibule in duie cunfigurazioni: 12 GB di RAM cù 256 GB di almacenamiento, è 8 GB di RAM cù 128 GB di almacenamiento.

À l'avvicinamentu di a data di lanciamentu, più dettagli nantu à u Galaxy S24 Ultra sò previsti in linea. L'amatori di Samsung ponu aspittà di più infurmazioni nantu à u telefuninu in i prossimi mesi.

Fonti: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) in X (antica Twitter), avvenimentu Galaxy Unpacked in ferraghju di questu annu.