Samsung Galaxy S23 FE: Cosa aspetta da a prossima Fan Edition

U Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) hà da fà u so debut à a fini di settembre, è l'imaghjini filtrati ci anu digià datu un sneak peek in u so disignu è e caratteristiche. U prossimu dispositivu hè previstu di esse una somiglianza sorprendente cù u Galaxy S23, chì vanta un display di 6.3-inch cù una freccia di rinfrescante di 120Hz. Serà alimentatu da un SoC Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, cù 8GB di RAM è opzioni di almacenamento di 128GB o 256GB.

L'imaghjini filtrati, chì sò apparsu nantu à u situ web di certificazione TENAA, revelanu chì u Galaxy S23 FE sparte una configurazione di camera posteriore simile cù u Galaxy S23, anche se cun un ligeru aghjustamentu in u piazzamentu di u flash. E dimensioni di u telefunu sò 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm, è pesa circa 210 grammi.

A visualizazione di u Galaxy S23 FE hè rumore di misura 6.3 inch cù una risoluzione di 2340 × 1080 pixel, assicurendu una sperienza visuale nitida è chjara. Hè ancu previstu di offre una freccia di rinfrescante di 120Hz, chì furnisce l'utilizatori cù interazzioni più fluide è scrolling.

In termini di prestazioni, u Galaxy S23 FE serà probabilmente equipatu cun un chipset Snapdragon 8 Gen 1 o un SoC Exynos 2200, secondu a regione. In più di 8 GB di RAM, stu dispositivu hè previstu di furnisce una multitasking rapida è efficiente è supporta applicazioni intensive di risorse.

L'opzioni di almacenamiento sò prubabilmente include varianti 128GB è 256GB, anche se l'almacenamiento espansibile ùn hè micca statu indicatu. Per l'utilizatori chì anu priorità à catturà foto è video, a capacità di almacenamento più grande pò esse a scelta preferita.

Mentre chì e specificazioni dettagliate di a camera ùn sò micca furnite in l'imaghjini filtrati, i rumuri suggerenu chì u Galaxy S23 FE presenta un sistema di càmera robusta. Questa cunfigurazione pò include un sensor primariu di 50 megapixel, un teleobiettivo di 8 megapixel, è un lente ultra-wide di 12 megapixel. L'amatori di selfie ponu anticipà una camera frontale di 10 megapixel, ben situata in un ritagliu di perforazione centratu.

Per sustene l'usu prolongatu, u Galaxy S23 FE hè previstu di vene cun una batteria 4370mAh è un supportu di carica rapida cablata 25W.

In u fronte di u software, u dispusitivu hè prubabile di eseguisce nantu à l'Android 13-based One UI 5.1, chì furnisce l'accessu à l'ultime funzioni di software è miglioramenti.

In generale, u Samsung Galaxy S23 FE promette di esse un aghjuntu eccitante à a serie Fan Edition cù u so display impressiunanti, prestazioni putenti è capacità avanzate di càmera.

